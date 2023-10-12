Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Помощь с закрытием просроченных кредитов будут оказывать казахстанцам

Опубликовано:

Деньги и смартфон.
Микрокредит. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В крупных городах Казахстана откроются офисы, в которых жителям страны будут помогать решать проблемы с просроченными займами. О том, как будет организована их работа, узнали журналисты NUR.KZ.

Иногда казахстанцы могут оказаться в тяжелом финансовом положении, из-за которого уже не получается обслуживать свои кредиты в банках и микрофинансовых организациях (МФО). В итоге граждане допускают просрочки, которые приводят к начислению штрафов и пени. Как следствие, тяжелая ситуация лишь усложняется.

Чтобы помочь таким казахстанским заемщикам, в стране начали реализовывать проект "Қарызсыз Қоғам". О его старте сообщили на официальном сайте премьер-министра Республики Казахстан.

В рамках проекта во всех областных центрах и городах республиканского значения страны откроют офисы, в которые смогут обратиться казахстанцы, нуждающиеся в помощи.

При данных площадках создадут консультативные группы, в состав которых войдут независимые финансовые консультанты, частные судебные исполнители, а также представители Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

"Они будут консультировать граждан по вопросам урегулирования просроченной задолженности перед банками и МФО, с дальнейшим оказанием помощи в планировании бизнеса и в трудоустройстве.

Планируется разработка учебно-методических материалов и подготовка специалистов для обучения финансовой и правовой грамотности преподавателей школ, колледжей и вузов", – говорится на сайте премьер-министра.

То есть главная задача проекта «Қарызсыз қоғам» – это оказание квалифицированной помощи гражданам, повышение финансовой грамотности населения, содействие в урегулировании проблемных задолженностей по банковским займам и микрокредитам.

Для недопущения дальнейшей закредитованности населения, ограничения роста долговой нагрузки, снижения случаев мошенничества на финансовом рынке, совершенствования исполнительного производства и усиления защиты прав потребителей будут приняты системные меры путем дальнейшего совершенствования законодательства.

Напомним, в рамках проекта "Қарызсыз Қоғам" курсы по финграмотности уже успели пройти около 7 тыс. жителей Алматинской области.

Он может оказаться как нельзя кстати, ведь с начала действия закона о банкротстве более 68 тыс. казахстанцев подали заявления на прохождение процедуры внесудебного банкротства, однако порядка 55,2 тыс. человек в итоге получили отказ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2040738-pomosch-s-zakrytiem-prosrochennyh-kreditov-budut-okazyvat-kazahstantsam/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.