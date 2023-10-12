Помощь с закрытием просроченных кредитов будут оказывать казахстанцам

В крупных городах Казахстана откроются офисы, в которых жителям страны будут помогать решать проблемы с просроченными займами. О том, как будет организована их работа, узнали журналисты NUR.KZ.

Иногда казахстанцы могут оказаться в тяжелом финансовом положении, из-за которого уже не получается обслуживать свои кредиты в банках и микрофинансовых организациях (МФО). В итоге граждане допускают просрочки, которые приводят к начислению штрафов и пени. Как следствие, тяжелая ситуация лишь усложняется.

Чтобы помочь таким казахстанским заемщикам, в стране начали реализовывать проект "Қарызсыз Қоғам". О его старте сообщили на официальном сайте премьер-министра Республики Казахстан.

В рамках проекта во всех областных центрах и городах республиканского значения страны откроют офисы, в которые смогут обратиться казахстанцы, нуждающиеся в помощи.

При данных площадках создадут консультативные группы, в состав которых войдут независимые финансовые консультанты, частные судебные исполнители, а также представители Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

"Они будут консультировать граждан по вопросам урегулирования просроченной задолженности перед банками и МФО, с дальнейшим оказанием помощи в планировании бизнеса и в трудоустройстве.

Планируется разработка учебно-методических материалов и подготовка специалистов для обучения финансовой и правовой грамотности преподавателей школ, колледжей и вузов", – говорится на сайте премьер-министра.

То есть главная задача проекта «Қарызсыз қоғам» – это оказание квалифицированной помощи гражданам, повышение финансовой грамотности населения, содействие в урегулировании проблемных задолженностей по банковским займам и микрокредитам.

Для недопущения дальнейшей закредитованности населения, ограничения роста долговой нагрузки, снижения случаев мошенничества на финансовом рынке, совершенствования исполнительного производства и усиления защиты прав потребителей будут приняты системные меры путем дальнейшего совершенствования законодательства.

Напомним, в рамках проекта "Қарызсыз Қоғам" курсы по финграмотности уже успели пройти около 7 тыс. жителей Алматинской области.

Он может оказаться как нельзя кстати, ведь с начала действия закона о банкротстве более 68 тыс. казахстанцев подали заявления на прохождение процедуры внесудебного банкротства, однако порядка 55,2 тыс. человек в итоге получили отказ.