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Кто стал новым депутатом маслихата Алматы вместо оскандалившейся Анны Башинской

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Анна Башинская
Анна Башинская. Фото: Facebook.com/Анна Башинская

Территориальная избирательная комиссия Алматы сообщила об итогах выборов депутата маслихата вместо выбывшей Анны Башинской, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как говорится в сообщении об итогах выборов, 29 октября 2023 года состоялись выборы депутата маслихата города Алматы вместо выбывшего, избираемого по одномандатному территориальному избирательному округу № 4 города Алматы.

В списки избирателей были включены 52 015 граждан. В голосовании приняли участие – 7117 избирателей, вне помещений для голосования – 13.

Общее число кандидатов – 6.

Итоги выборов депутата маслихата города Алматы распределились следующим образом:

  • за Бакарасову Е. Е. подано 4652 голоса избирателей;
  • за Кукетаеву М. У. подано 573 голоса избирателей;
  • за Лактюшина Д. Н. подано 243 голоса избирателей;
  • за Молдасанова А. Ш. подано 640 голосов избирателей;
  • за Новосельцеву Н. В. подан 291 голос избирателей;
  • за Сабрайым Ж. Б. подан 351 голос избирателей.

Число бюллетеней с отметкой "Против всех" – 203.

"По итогам выборов депутатом маслихата города Алматы по одномандатному территориальному избирательному округу № 4 избрана Бакарасова Елена Евгеньевна, 1965 года рождения, генеральный директор ТОО "Концерн Bakarassov", город Алматы", – сообщили в избирательной комиссии.

Напомним, 29 октября, в 11 регионах Казахстана прошли выборы депутатов маслихатов вместо выбывших.

В апреле 2023 года депутат маслихата Алматы Анна Башинская в социальной сети Facebook прокомментировала публикацию Deutsche Welle, в которой говорилось, что Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle заявил, что предусматривает возвращение аннексированного Крыма под контроль Украины. В алматинском городском филиале Amanat тогда прокомментировали, что позиция депутата не соответствует позиции партии.

После этого скандала Анна Башинская объявила о сложении депутатских полномочий.

В Amanat заявили, что Башинская приняла решение самостоятельно.

В конце сентября стало известно, что за место депутата маслихата Алматы борются 17 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043149-kto-stal-novym-deputatom-maslihata-almaty-vmesto-oskandalivsheysya-anny-bashinskoy/

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