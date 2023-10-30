Кто стал новым депутатом маслихата Алматы вместо оскандалившейся Анны Башинской

Территориальная избирательная комиссия Алматы сообщила об итогах выборов депутата маслихата вместо выбывшей Анны Башинской, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматы.

Как говорится в сообщении об итогах выборов, 29 октября 2023 года состоялись выборы депутата маслихата города Алматы вместо выбывшего, избираемого по одномандатному территориальному избирательному округу № 4 города Алматы.

В списки избирателей были включены 52 015 граждан. В голосовании приняли участие – 7117 избирателей, вне помещений для голосования – 13.

Общее число кандидатов – 6.

Итоги выборов депутата маслихата города Алматы распределились следующим образом:

за Бакарасову Е. Е. подано 4652 голоса избирателей;

за Кукетаеву М. У. подано 573 голоса избирателей;

за Лактюшина Д. Н. подано 243 голоса избирателей;

за Молдасанова А. Ш. подано 640 голосов избирателей;

за Новосельцеву Н. В. подан 291 голос избирателей;

за Сабрайым Ж. Б. подан 351 голос избирателей.

Число бюллетеней с отметкой "Против всех" – 203.

"По итогам выборов депутатом маслихата города Алматы по одномандатному территориальному избирательному округу № 4 избрана Бакарасова Елена Евгеньевна, 1965 года рождения, генеральный директор ТОО "Концерн Bakarassov", город Алматы", – сообщили в избирательной комиссии.

Напомним, 29 октября, в 11 регионах Казахстана прошли выборы депутатов маслихатов вместо выбывших.

В апреле 2023 года депутат маслихата Алматы Анна Башинская в социальной сети Facebook прокомментировала публикацию Deutsche Welle, в которой говорилось, что Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle заявил, что предусматривает возвращение аннексированного Крыма под контроль Украины. В алматинском городском филиале Amanat тогда прокомментировали, что позиция депутата не соответствует позиции партии.

После этого скандала Анна Башинская объявила о сложении депутатских полномочий.

В Amanat заявили, что Башинская приняла решение самостоятельно.

В конце сентября стало известно, что за место депутата маслихата Алматы борются 17 человек.