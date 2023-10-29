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Выборы депутатов маслихатов начались в Казахстане

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Мужчина в деловом костюме
Мужчина в деловом костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, 29 октября, в 11 регионах Казахстана начались выборы депутатов маслихатов вместо выбывших. Голосование проходит в День общенационального траура, передает NUR.KZ.

Сегодня, в День общенационального траура 29 октября, в Казахстане стартовали выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 избирательном округе. Так, выборы проходят в:

  1. Алматы;
  2. области Абай;
  3. Актюбинской области;
  4. Алматинской области;
  5. Восточно-Казахстанской области;
  6. Жамбылской области;
  7. области Жетысу;
  8. Карагандинской области;
  9. Мангистауской области;
  10. Павлодарской области;
  11. Северо-Казахстанской области.

Всего будут избраны 2 областных депутата, 7 городских и 12 депутатов районных маслихатов.

На сайте ЦИК ранее напомнили, что депутатом маслихата может быть избран гражданин РК, достигший 20 лет.

Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, вина которых в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Ранее отмечалось, что всего выдвинулись 109 кандидатов. 28 из них были выдвинуты политическими партиями, самовыдвиженцы – 81 человек.

За место выбывшей из-за скандала Анны Башинской поборются 17 кандидатов в Алматы.

Напомним, в мае этого года экс-депутат маслихата в соцсетях оставила комментарий под публикацией с президентом Украины Владимиром Зеленским. Председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров заявил, что ее слова не соответствуют позиции партии. Позже в Amanat сообщили, что Башинская недавно вступила в партию. После инцидента она приняла решение отказаться от депутатского мандата.

Также добавим, что 20 декабря состоятся выборы депутата сената от Костанайской области вместо выбывшего Гауеза Нурмухамбетова, который в сентябре был назначен акимом СКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2043002-vybory-deputatov-maslihatov-nachalis-v-kazahstane/

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