Выборы депутатов маслихатов начались в Казахстане

Сегодня, 29 октября, в 11 регионах Казахстана начались выборы депутатов маслихатов вместо выбывших. Голосование проходит в День общенационального траура, передает NUR.KZ.

Сегодня, в День общенационального траура 29 октября, в Казахстане стартовали выборы депутатов маслихатов вместо выбывших в 21 избирательном округе. Так, выборы проходят в:

Алматы; области Абай; Актюбинской области; Алматинской области; Восточно-Казахстанской области; Жамбылской области; области Жетысу; Карагандинской области; Мангистауской области; Павлодарской области; Северо-Казахстанской области.

Всего будут избраны 2 областных депутата, 7 городских и 12 депутатов районных маслихатов.

На сайте ЦИК ранее напомнили, что депутатом маслихата может быть избран гражданин РК, достигший 20 лет.

Не имеют права быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, а также лица, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, вина которых в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Ранее отмечалось, что всего выдвинулись 109 кандидатов. 28 из них были выдвинуты политическими партиями, самовыдвиженцы – 81 человек.

За место выбывшей из-за скандала Анны Башинской поборются 17 кандидатов в Алматы.

Напомним, в мае этого года экс-депутат маслихата в соцсетях оставила комментарий под публикацией с президентом Украины Владимиром Зеленским. Председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров заявил, что ее слова не соответствуют позиции партии. Позже в Amanat сообщили, что Башинская недавно вступила в партию. После инцидента она приняла решение отказаться от депутатского мандата.

Также добавим, что 20 декабря состоятся выборы депутата сената от Костанайской области вместо выбывшего Гауеза Нурмухамбетова, который в сентябре был назначен акимом СКО.