Депутат Анна Башинская объявила о сложении своих полномочий после скандала

Анна Башинская. Фото: Facebook.com/Анна Башинская

Депутат от Amanat Анна Башинская заявила на своей официальной странице в Facebook о сложении депутатских полномочий после недавнего скандала.

Анна Башинская написала о том, что обдумала свой поступок и приняла решение.

"Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. За эти дни я многое обдумала и глубоко понимаю чувства всех, кто осуждает мой поступок. Еще раз хочу подчеркнуть, что мой комментарий был неуместным в свете сегодняшних непростых событий. Тем самым создав сложную ситуацию в глазах общества. В связи с этим, я полностью разделяю официальную позицию партии. Осознавая личную ответственность, я принимаю решение о сложении депутатских полномочий", - написала она.

Политик попросила прощения у своих коллег и всех казахстанцев.

"Искренне прошу извинения у всех соотечественников и однопартийцев за допущенную ошибку. Желаю всем добра и мира", - написала Башинская.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что на днях Анна Башинская в социальной сети Facebook прокомментировала публикацию Deutsche Welle, в которой говорилось, что Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle заявил, что предусматривает возвращение Крыма под контроль Украины.

"Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год", - написала она под этой публикацией.

В настоящий момент комментарий отсутствует.

Слова депутата вызвали резонанс среди общественности.

Позже председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров высказался об этом инциденте. Он подчеркнул, что высказывание Башинской не соответствует позиции партии Amanat. Также добавил, что ее действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах.

Напомним, что Анна Башинская в этом году стала депутатом маслихата Алматы VIII созыва. По результатам прошедших в марте текущего года выборов она стала одной тех, кто прошел в маслихат по одномандатным округам.

На официальном сайте маслихата города говорится, что Анна Башинская была членом комиссии по предпринимательству, инвестициям, туризму и экологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2019050-deputat-bashinskaya-zayavila-o-slozhenii-mandata/