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За место оскандалившегося экс-депутата Анны Башинской поборются 17 человек

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Урна для бюллетеней
Урна для бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

29 октября состоятся выборы депутатов маслихатов в 11 регионах Казахстана вместо выбывших. Наряду с этим стали известны кандидаты на место оставившей в мае этого года свои полномочия Анны Башинской.

Как сообщили на официальном сайте ЦИК, выдвижение кандидатов на выборах депутатов маслихатов вместо выбывших завершилось. Выборы состоятся 29 октября в 21 избирательном округе в следующих регионах республики:

  • области Абай;
  • Актюбинской области;
  • Алматинской области;
  • ВКО;
  • Жамбылской области;
  • области Жетісу;
  • Карагандинской области;
  • Мангистауской области;
  • Павлодарской области;
  • СКО;
  • Алматы.

Согласно данным ЦИК, всего выдвинулись 109 кандидатов. 28 из них были выдвинуты политическими партиями, самовыдвиженцы – 81 человек.

При этом 66 человек состоят в партиях, 21 – беспартийные, 22 кандидата не указали свою партийную принадлежность. Кроме того, 93 из 109 кандидатов являются мужчинами, 16 – женщинами.

Средний возраст – 42,21 года.

Как сообщили в ЦИК, регистрация кандидатов в депутаты маслихатов вместо выбывших продолжается. По состоянию на 28 сентября окружными избирательными комиссиями зарегистрировано 44 кандидата.

Срок окончания регистрации: 3 октября 18:00. После этого кандидаты приступят к предвыборной агитации, которая продлится до 00:00 28 октября.

Так, за место выбывшей в мае Анны Башинской поборются 17 кандидатов (по одномандатному территориальному избирательному округу №4). Список с их данными опубликован на официальном сайте акимата Алматы.

Самый старший из кандидатов – 1957 года рождения, самый младший – 1993 года рождения.

Напомним, в мае этого года депутат маслихата Анна Башинская в соцсетях оставила комментарий под публикацией с президентом Украины Владимиром Зеленским. Председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров заявил, что ее слова не соответствуют позиции партии.

После скандала Башинская объявила о сложении своих полномочий.

Позже в Amanat сообщили, что Башинская недавно вступила в партию. После инцидента она приняла решение отказаться от депутатского мандата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038796-za-mesto-oskandalivshegosya-eks-deputata-anny-bashinskoy-poboryutsya-17-chelovek/

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