"Она приняла решение": в Amanat высказались об отказе Анны Башинской от депутатского мандата

Анна Башинская. Фото: Facebook.com/Анна Башинская

Депутат – исполнительный секретарь партии Amanat Елнур Бейсенбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал решение Анны Башинской отказаться от депутатского мандата, передает корреспондент NUR.KZ.

Елнур Бейсенбаев заявил, что Анна Башинская недавно вступила в партию.

"Она была депутатом маслихата VIII созыва. Да, она случайно ошиблась. Она признала это. Свое мнение она высказала в социальных сетях. Она приняла решение и отказалась от депутатского мандата", – заявил он.

При этом Бейсенбаев добавил, что не считает, что Башинская нанесла ущерб репутации партии.

"Партия не вмешивается в международные дела. Мы не комментируем заявления президентов других стран. Это позиция партии Amanat", – резюмировал он.

Напомним, что 29 апреля депутат маслихата Анна Башинская в Facebook прокомментировала публикацию Deutsche Welle, в которой приводились слова Владимира Зеленского, заявившего финскому изданию Yle, о гипотетическом возвращении Крыма под контроль Украины.

"Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год", – написала она. При этом сейчас комментарий под данной публикацией отсутствует.

Вчера председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров прокомментировал слова Башинской. Он заявил, что ее высказывание не соответствует позиции партии Amanat.

"Наша партия не вмешивается в политику других стран. Анна Башинская уже принесла свои извинения за этот комментарий. Тем не менее, учитывая данные высказывания, ее действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах. Для депутата маслихата не может быть ничего выше интересов своего государства", – написал он.

Чуть позже Анна Башинская объявила о сложении своих полномочий депутата.

"Я не хочу своими действиями навлечь тень на миролюбивую политику нашей страны. За эти дни я многое обдумала и глубоко понимаю чувства всех, кто осуждает мой поступок.

Еще раз хочу подчеркнуть, что мой комментарий был неуместным в свете сегодняшних непростых событий. Тем самым создав сложную ситуацию в глазах общества.

В связи с этим, я полностью разделяю официальную позицию партии. Осознавая личную ответственность, я принимаю решение о сложении депутатских полномочий", – заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2019179-ona-prinyala-reshenie-v-amanat-vyskazalis-ob-otkaze-anny-bashinskoy-ot-deputatskogo-mandata/