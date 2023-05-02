Слова депутата Анны Башинской о Зеленском прокомментировали в партии Amanat

Анна Башинская. Фото: Facebook.com/Анна Башинская

Председатель Алматинского городского филиала Amanat Станислав Канкуров на своей странице в Facebook прокомментировал слова депутата Анны Башинской.

"Высказывание А.Башинской не соответствует позиции партии Amanat. Наша партия не вмешивается в политику других стран. Анна Башинская уже принесла свои извинения за этот комментарий. Тем не менее, учитывая данные высказывания, ее действия будут рассмотрены в соответствующих партийных органах. Для депутата маслихата не может быть ничего выше интересов своего государства", написал он.

Ранее у себя в Facebook Башкинская тоже прокомментировала свой поступок.

"Я необдуманно написала комментарий к заявлению президента Украины в Deutsche Welle Facebook. Я совершенно не то имела в виду, написав про Турцию. Прошу прощения перед братским турецким народом! Я желаю только мира народам Украины и России. Простите, это моя ошибка. Я не вправе комментировать эту ситуацию, у нас есть своя страна, и я, как депутат, должна прежде всего думать о ее благополучии", - написала она.

Как пишет In business, 29 апреля депутат маслихата Анна Башинская в социальной сети Facebook прокомментировала Deutsche Welle, в которой говорилось, что Владимир Зеленский в интервью финскому изданию Yle заявил, что предусматривает возвращение аннексированного Крыма под контроль Украины.

"Лучше в Турцию, господин Зеленский! Там тепло круглый год", - написала она.

В настоящий момент комментарий отсутствует под данной публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019040-v-partii-amanat-prokommentirovali-slova-deputata-anny-bashinskoy-o-zelenskom/