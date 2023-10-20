Выборы в сенат проведут в Казахстане в декабре

20 декабря состоятся выборы депутата сената от Костанайской области вместо выбывшего в сентябре Гауеза Нурмухамбетова, передает NUR.KZ со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Выборы депутата сената от Костанайской области вместо выбывшего ранее Гауеза Нурмухамбетова состоятся 20 декабря. Дата была назначена сегодня на заседании ЦИК под председательством Нурлана Абдирова.

Кроме того, был также утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению этих выборов, сообщается на сайте комиссии.

Согласно календарному плану, выдвижение кандидатов от области начнется 21 октября и продлится до 18:00 19 ноября.

Регистрация кандидатов будет проходить до 18:00 29 ноября, а предвыборная агитация стартует после 18:00 29 ноября и завершается в 00:00 19 декабря. Голосование, подсчет голосов и оглашение результатов будут проведены территориальной избирательной комиссией Костанайской области в течение дня 20 декабря.

Итоги устанавливает ЦИК не позднее чем в 7-дневный срок со дня проведения выборов – то есть не позднее 26 декабря, и публикует в СМИ сообщение об итогах выборов.

Напомним, 23 сентября Гауез Нурмухамбетов был назначен акимом Северо-Казахстанской области. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев. Помимо него на данный пост выдвигали также кандидатуру Сатжана Аблалиева.

Позже новый аким СКО Гауез Нурмухамбетов официально сложил полномочия сенатора.

На сайте ЦИК отмечается, что депутаты сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Косвенное избирательное право означает, что в голосовании участвуют только выборщики – депутаты маслихатов.

Депутатом сената может быть гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий на территории нашей страны последние 10 лет и не менее 3 лет в регионе, который он представляет.

Также напомним, 29 октября состоятся выборы депутатов маслихатов в 11 регионах Казахстана вместо выбывших. Наряду с этим стало известно, что за место оскандалившегося в этом году экс-депутата Анны Башинской поборются 17 человек.