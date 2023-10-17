"Қазір аздап сөйлеймін": замглавы МВД Игорь Лепеха заговорил на казахском языке

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепеха сегодня на брифинге правительства ответил на вопрос о своем уровне владения казахским языком, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы МВД Игорь Лепеха сегодня продемонстрировал навыки владения казахским языком.

"Мен қазақша үйреніп жүрмін. Қазір мен аздап сөйлеймін. Қызметтік құжаттарды оқи аламын. Баяндаманы (мемлекеттік тілде – прим. ред.) жасай аламын. (Перевод с казахского языка: "Я учусь казахскому языку. Я немного разговариваю. Могу читать документы на казахском языке и докладывать на нем")", – сказал вице-министр.

Он пояснил, что не отвечает на казахском, потому что боится допустить ошибку.

"Я просто сейчас на какие-то спорные вопросы боюсь ответить неправильно, боюсь, что я где-то не пойму вас досконально, либо я где-то отвечу неправильно. Но я занимаюсь лично и поощряю всех наших сотрудников, и на всех коллегиях наших, на всех совещаниях я стараюсь максимально выступать на казахском языке", – рассказал Игорь Лепеха.

Напомним, недавно в столице был рассмотрен проект национального стандарта, согласно которому со следующего года ряд граждан будет в обязательном порядке сдавать тест на уровень владения казахским языком.

Добавим, в сентябре назначенный на должность министра промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщал, что активно учит казахский язык. В ноябре прошлого года он отказался от гражданства России и на данный момент является гражданином Казахстана.

На днях Шарлапаев ответил на претензию о том, что плохо знает казахский язык.

Также недавно президент Касым-Жомарт Токаев обсуждал развитие государственного языка с президентом общества "Қазақ тілі" Рауаном Кенжеханулы. Кроме того, о статусе казахского языка глава государства высказывался на заседании Совета глав государств – участников СНГ.