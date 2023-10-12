Токаев обсудил развитие казахского языка с президентом общества "Қазақ тілі"

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента общества "Қазақ тілі" Рауана Кенжеханулы, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента общества "Қазақ тілі", члена Ұлттық құрылтай Рауана Кенжеханулы, говорится на официальном сайте.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы совершенствования языковой политики.

Как заявил президент, дальнейшее развитие казахского языка всегда будут в числе приоритетных задач государственной политики. При этом, по его мнению, особое внимание следует уделить практической работе, направленной на расширение сферы применения казахского языка. В частности, предстоит увеличить долю контента и цифровых продуктов на государственном языке в сферах образования, технологий и медиа.

Глава государства отметил важность создания детских анимационных фильмов, расширения выпуска кинопродукции и научно-познавательной литературы, открытия образовательных каналов в социальных сетях. Кроме того, необходимо поэтапно перевести глобальные цифровые платформы на казахский язык и модернизировать отечественные информационные системы, позволяющие изучать языки.

Отдельно президент остановился на значимости мер по повышению читательской и письменной грамотности для сохранения чистоты языка среди различных социальных групп, включая молодежь.

Касым-Жомарт Токаев призвал общество "Қазақ тілі" приложить усилия с целью превращения казахского языка в язык науки и техники. Кроме того, он предложил использовать мировую практику работы культурно-гуманитарных организаций через эндаумент-фонды для дальнейшей активизации деятельности общества, а также заверил в личной поддержке таких усилий.

В свою очередь Рауан Кенжеханулы рассказал о проектах и планах, реализуемых обществом "Қазақ тілі".

Напомним, в апреле глава государства высказывался о переходе казахского языка на латиницу - он подчеркивал, что в этом деле нельзя допускать спешки.

"Я не раз подчеркивал, что мы, в первую очередь, должны воспользоваться этой возможностью для реформы казахского языка. Проблема не в механическом переходе с кириллицы на латиницу. Мы и так допустили много грубых ошибок, стремясь как можно скорее решить эту задачу", - заявлял президент.

Он призывал изучить мировой опыт.

Работы по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику начались еще в 2017 году по инициативе Нурсултана Назарбаева. Достичь этой цели планировалось к 2025 году. Однако позже крайний срок перехода на новый алфавит перенесли на 2031 год.

Касым-Жомарт Токаев в конце 2019 года, говоря о переходе на латиницу, отмечал, что в этом вопросе нельзя допускать спешки, а предложенные ранее варианты назвал несовершенными.

Год назад в правительстве рассказали, на каком этапе находится проект по переходу на латиницу.

В июне 2022 года глава государства на первом заседании Национального курултая предложил не торопиться с внедрением латиницы. Он подчеркнул, что Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа. Токаев считает, что необходимо провести всесторонний, глубокий анализ этого вопроса и принять радикальное решение.