"Я не чужой человек. Я кандас": Шарлапаев заявил, что активно учит казахский язык

Назначенный на должность министра промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве сегодня заявил, что активно учит казахский язык, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я учу свой родной язык. Я хожу на уроки казахского языка пять раз в неделю. Ко мне приходит учитель, и я учу казахский язык. Я не чужой человек. Я кандас, вернувшийся в Казахстан", – заявил Канат Шарлапаев.

Он также прокомментировал слухи якобы о командных перемещениях.

"Позвольте мне рассказать про мою команду. Я не поменял ни одного человека после прихода в Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Все мои коллеги остались на месте. То же самое произойдет и в Министерстве промышленности и строительства. Я не буду менять ни одного из своих вице-министров.

Я продолжу работать с людьми, которые знают свое дело. Зачем я взял с собой пресс-секретаря? Позвольте мне объяснить. У нас Министерство индустрии и инфраструктурного развития разделилось на две части. Поэтому эти ушли в другое министерство. Вакансия оказалась (свободной – прим. ред.). В связи с этим я позвонил пресс-секретарю Национальной компании "Байтерек", – заявил он.

Также сегодня Шарлапаев рассказал, достоин ли кресла министра.

Напомним, что главой Министерства промышленности и строительства Каната Бисимбаевича назначили 4 сентября. До этого он был председателем правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", а также с 28 сентября 2022 года возглавлял совет директоров АО "Bereke Bank".

В ноябре прошлого года Шарлапаев отказался от гражданства России. Сейчас он является гражданином Казахстана.

Добавим также, что в начале сентября в Казахстане было создано пять новых министерств. Так, Министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на два новых ведомства:

Министерство транспорта (возглавил Марат Карабаев);

Министерство промышленности и строительства.

Последнему передали функции и полномочия в сферах индустрии и индустриального развития, промышленности, горно-металлургического комплекса и другие обязанности.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Шарлапаев Канат Бисимбаевич родился в 1981 году в Саратовской области России. Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ) и Cranfield School of Management (Великобритания).

Трудовой путь начал в 2006 году.

В 2014-2015 годах – вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания).

С 2015 по 2017 год – главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент "Ситибанк Казахстан".

С 2017 по 2020 год – главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент "Ситибанк Россия".

С 2020 по 2022 год – региональный директор по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

С 2022 по 2023 год – председатель правления, член Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".