Министр водных ресурсов высказался о критике в свой адрес
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Нуржан Нуржигитов сегодня на брифинге ответил на критику о своем назначении на должность главы Министерства водных ресурсов и ирригации, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты во время встречи с министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым отметили, что после его назначения люди писали в соцсетях о том, что на должность главы ведомства назначили экс-акима региона, больше всего испытывавшего нехватку воды.
Они поинтересовались, как он относится к этой критике.
"Нормально отношусь. Мы же критику всегда получаем, поэтому к критике мы хорошо относимся. Наоборот, это начинает подстегивать еще лучше работать. Да, мы видим, что в социальных сетях об этом пишут, говорят, обсуждают.
Год был тяжелый. Именно в плане обеспечения влагой крестьянских хозяйств. Но я хочу сказать, что со стороны местных исполнительных органов была проделана огромная работа", – заявил Нуржан Нуржигитов.
Он также объяснил, почему в Жамбылской области приняли решение о том, чтобы полностью использовать воду из Кировского водохранилища в начале августа.
"Я хочу сказать, что из более 100 тысяч гектаров, которые орошаемые в Жамбылской области, 72 тысячи гектаров были заняты плодоовощной продукцией, картошкой и бахчевыми культурами. В первой декаде августа начинается уборка этих культур.
Вот эти решения, которые мы приняли, позволили на 100% сохранить посевы этих культур. То есть крестьянские хозяйства, которые имеют один гектар земли, у них появилась возможность полить и собрать урожай. Они получили прибыль, на которую они рассчитывали. Да, затраты были. Сейчас по решению правительства выделено 3,7 млрд тенге на погашение затрат, которые понесли крестьянские хозяйства. Это в основном сахарная свекла, кукуруза и многолетние травы", – добавил министр.
Однако, по его словам, если бы эти решения не были приняты, было бы еще больше крестьянских хозяйств, испытавших на себе проблемы с нехваткой воды.
Добавим, что на сегодняшнем брифинге Нуржигитов объяснил, почему его старый заместитель Ерболат Ибрайханов перешел с ним в новое ведомство.
Напомним, что в Казахстане в сентябре было создано 5 новых министерств. Министерство водных ресурсов и ирригации было сформировано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов.
Новому ведомству передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения. Главой был назначен Нуржан Нуржигитов – экс-аким Жамбылской области, в которой наблюдалась нехватка воды.
Нехватка воды в Жамбылской области
11 августа стало известно, что ряд районов Жамбылской области ощущают дефицит поливной воды. Фактически из-за ее недопоставки из Кировского водохранилища под угрозой оказались около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.
Кроме того, из-за нехватки воды несколько сельских округов были отключены от полива. При этом вице-министр экологии Галидулла Азидуллин подчеркнул, что с каждым годом нехватка воды ощущается все сильнее.
В этот же день пресс-служба премьер-министра РК на своем официальном сайте сообщила, что Алихан Смаилов посещал регион, где ознакомился с мерами по повышению эффективности использования воды в вегетационный период.
Глава кабмина тогда сообщил, что прорабатывается вопрос возмещения затрат фермеров за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва правительства.
Через несколько дней в МСХ Кыргызстана объяснили, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, каждый год разрабатываемыми до начала вегетационного периода.
Однако в этом году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.
Наряду с этим стало известно, что фермеры Жамбылской области попросили ввести режим ЧС в регионе из-за проблем с подачей поливной воды. Отмечалось, что аграрии несут колоссальные убытки.
Позже в Минэкологии сообщили, что в регионе удалось сохранить урожай в Байзакском, Жамбылском и Таласском районах на площади порядка 26 тыс. га.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040928-ministr-vodnyh-resursov-vyskazalsya-o-kritike-v-svoy-adres/