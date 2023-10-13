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Министр водных ресурсов высказался о критике в свой адрес

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Нуржан Нуржигитов
Нуржан Нуржигитов. Фото: официальный сайт акимата Жамбылской области

Нуржан Нуржигитов сегодня на брифинге ответил на критику о своем назначении на должность главы Министерства водных ресурсов и ирригации, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты во время встречи с министром водных ресурсов и ирригации Нуржаном Нуржигитовым отметили, что после его назначения люди писали в соцсетях о том, что на должность главы ведомства назначили экс-акима региона, больше всего испытывавшего нехватку воды.

Они поинтересовались, как он относится к этой критике.

"Нормально отношусь. Мы же критику всегда получаем, поэтому к критике мы хорошо относимся. Наоборот, это начинает подстегивать еще лучше работать. Да, мы видим, что в социальных сетях об этом пишут, говорят, обсуждают.

Год был тяжелый. Именно в плане обеспечения влагой крестьянских хозяйств. Но я хочу сказать, что со стороны местных исполнительных органов была проделана огромная работа", – заявил Нуржан Нуржигитов.

Он также объяснил, почему в Жамбылской области приняли решение о том, чтобы полностью использовать воду из Кировского водохранилища в начале августа.

"Я хочу сказать, что из более 100 тысяч гектаров, которые орошаемые в Жамбылской области, 72 тысячи гектаров были заняты плодоовощной продукцией, картошкой и бахчевыми культурами. В первой декаде августа начинается уборка этих культур.

Вот эти решения, которые мы приняли, позволили на 100% сохранить посевы этих культур. То есть крестьянские хозяйства, которые имеют один гектар земли, у них появилась возможность полить и собрать урожай. Они получили прибыль, на которую они рассчитывали. Да, затраты были. Сейчас по решению правительства выделено 3,7 млрд тенге на погашение затрат, которые понесли крестьянские хозяйства. Это в основном сахарная свекла, кукуруза и многолетние травы", – добавил министр.

Однако, по его словам, если бы эти решения не были приняты, было бы еще больше крестьянских хозяйств, испытавших на себе проблемы с нехваткой воды.

Добавим, что на сегодняшнем брифинге Нуржигитов объяснил, почему его старый заместитель Ерболат Ибрайханов перешел с ним в новое ведомство.

Напомним, что в Казахстане в сентябре было создано 5 новых министерств. Министерство водных ресурсов и ирригации было сформировано путем отделения от Министерства экологии и природных ресурсов.

Новому ведомству передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения. Главой был назначен Нуржан Нуржигитов – экс-аким Жамбылской области, в которой наблюдалась нехватка воды.

Нехватка воды в Жамбылской области

11 августа стало известно, что ряд районов Жамбылской области ощущают дефицит поливной воды. Фактически из-за ее недопоставки из Кировского водохранилища под угрозой оказались около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы.

Кроме того, из-за нехватки воды несколько сельских округов были отключены от полива. При этом вице-министр экологии Галидулла Азидуллин подчеркнул, что с каждым годом нехватка воды ощущается все сильнее.

В этот же день пресс-служба премьер-министра РК на своем официальном сайте сообщила, что Алихан Смаилов посещал регион, где ознакомился с мерами по повышению эффективности использования воды в вегетационный период.

Глава кабмина тогда сообщил, что прорабатывается вопрос возмещения затрат фермеров за счет объявления ЧС регионального масштаба и выделения средств из резерва правительства.

Через несколько дней в МСХ Кыргызстана объяснили, что вододеление с Казахстаном осуществляется в соответствии с графиками водозаборов, каждый год разрабатываемыми до начала вегетационного периода.

Однако в этом году эти графики были согласованы и утверждены только в июне с учетом сложившейся ситуации с низкой водностью источников.

Наряду с этим стало известно, что фермеры Жамбылской области попросили ввести режим ЧС в регионе из-за проблем с подачей поливной воды. Отмечалось, что аграрии несут колоссальные убытки.

Позже в Минэкологии сообщили, что в регионе удалось сохранить урожай в Байзакском, Жамбылском и Таласском районах на площади порядка 26 тыс. га.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040928-ministr-vodnyh-resursov-vyskazalsya-o-kritike-v-svoy-adres/

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