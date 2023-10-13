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Министр водных ресурсов рассказал, почему его старый заместитель перешел с ним в новое ведомство

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Ерболат Ибрайханов
Ерболат Ибрайханов. Фото: primeminister.kz

Сегодня министр водных ресурсов Нуржан Нуржигитов на брифинге объяснил переход своего прежнего зама из акимата Жамбылской области в новое ведомство на ту же должность, передает корреспондент NUR.KZ.

Главу Министерства водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова попросили прокомментировать это назначение.

"Почему именно Ибрайханов? Остро стоит вопрос тарифной политики по нашему министерству, и остро стоит вопрос, чтобы мы начали быстро принимать решения. У него большой опыт работы именно в тарифной политике, у него 17 лет работы.

И год и два месяца, которые мы с ним работали в Жамбылской области, его профессионализм нам помог решить много вопросов в плане тарифа. Это зарплата в сфере энергетики, в сфере подачи тепловой энергии, подачи воды. Я даже могу сказать, что по некоторым предприятиям зарплата выросла на 50% благодаря работе, которую проводил Ибрайханов.

Потом он курировал в отрасли строительства более 140 объектов, которые реализовывались в области образования, здравоохранения, спорта, культуры, дорог. Я не могу сказать, что это командное перемещение, это оценка его профессиональных качеств", – заявил Нуржигитов.

Напомним, несколько дней Ерболат Ибрайханов стал заместителем министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова. При этом ранее он же был заместителем Нуржигитова в акимате Жамбылской области.

Сообщалось, что в разные годы в числе прочего Ерболат Ибрайханов занимал должности:

  • руководителя Антимонопольной инспекции по Карагандинской области Агентства РК по защите конкуренции;
  • главы управления жилья и жилищной инспекции по Алматы;
  • зампредседателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Отметим, что Министерства водных ресурсов и ирригации было создано по указу Касым-Жомарта Токаева 1 сентября этого года. Его выделили из Миэкологии и передали функции и полномочий в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

Через несколько дней стало известно, что Нуржан Нуржигитов возглавил новое ведомство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040926-ministr-nurzhigitov-rasskazal-pochemu-ego-staryy-zamestitel-pereshel-s-nim-v-novoe-vedomstvo/

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