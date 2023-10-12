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30 лет независимости Казахстана

Сколько иностранного оружия закупает Казахстан, рассказали в Минобороны

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Солдат держит оружие
Оружие. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр обороны Бакытбек Сыдыков сегодня в кулуарах сената рассказал о состоянии вооружения Казахстана и поведал, сколько иностранного оружия закупает наша страна, передает корреспондент NUR.KZ.

Бакытбек Сыдыков рассказал, сколько средств выделяется на вооружение.

"У нас на сегодня 1% (от ВВП Казахстана – прим. ред.), к сожалению, нет. Меньше. Сопоставьте с учетом того, какие сейчас цены на мировых рынках", – заявил вице-министр.

Журналисты, ссылаясь на данные из открытых источников, сообщили, что в Казахстане не самое современное вооружение, и большую часть наша страна покупает у России.

Они попросили рассказать, насколько это соответствует действительности.

"На сегодня это не совсем правильно, что мы покупаем только российское оружие. У нас все закупки диверсифицированы. В этом направлении мы плотно работаем с Министерством промышленности и строительства. Гособоронный закон – порядка 50% местного содержания. Чуть меньше 50% – иностранные заказы, в основном та продукция, которая у нас не выпускается, высокотехнологичная в том числе", – сообщил Бакытбек Сыдыков.

По его словам, из этого общего количества имеется определенный объем, который Казахстан закупает у России.

"На сегодня инфраструктура и вооружение, которое мы имеем, – советского производства, и мы вынуждены его тоже поддерживать. В рамках диверсификации мы проводим с Минпромом тесное военно-техническое сотрудничество со многими странами, в том числе с Турцией, Китаем, Сербией, Чехией", – указал он.

Он также высказался о том, не рассматривал ли Казахстан возможность приобрести вооружение, которую используют Россия и Украина.

"Минобороны на постоянной основе данный конфликт (России и Украины) прослеживает, в том числе и применение современных средств вооружения с участием даже западных образцов. Но на сегодня они нами не рассматриваются, в связи с тем, что они очень дорогие. Нами проводится постоянный мониторинг по принципу "цена-качество", и на основе этого выбираются соответствующие образцы, которые не уступают", – резюмировал спикер.

Напомним, ранее вице-министр обороны Султан Камалетдинов высказался о вооружении казахстанской армии.

"У нашей армии вооружение из различных государств: мы приобретаем вооружение не только у Российской Федерации, Турции, США, КНР, но и у других государств", – заявил Камалетдинов.

Он также добавил, что подготовка военных кадров также осуществляется в разных странах.

Еще Камалетдинов ответил на вопрос, сколько продержалась бы казахстанская армия, если бы на страну напал сильный противник.

"Это все будет зависеть от того, какая будет геополитическая обстановка", – ответил он.

В конце июля в соцсетях появилось видео с транспортировкой военной техники через Казахстан. В Минобороны ответили, что техника на кадрах не имеет отношения к нашей стране.

К слову, в августе прошлого года Казахстан приостановил экспорт военной техники на год.

Во время послания народу президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что важным вопросом является укрепление оборонно-промышленного комплекса Казахстана.

В прошлом месяце Камалетдинов рассказал, что Казахстан приобретает беспилотники и вооружения у разных стран, а еще разрабатывает свои БПЛА.

"Казахстан приобретает беспилотные летательные аппараты у турецких компаний, Израиля, Китая. Приобретаем и военно-транспортную авиацию у испанских авиационных компаний. Кроме того, мы имеем и другие стрелковые вооружения западных государств, в том числе и США", – сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040703-skolko-inostrannogo-oruzhiya-zakupaet-kazahstan-rasskazali-v-minoborony/

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