"Пришли более опытные люди": Кошанов высказался о перестановках в кабмине

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов сегодня в кулуарах правительства высказался о новом составе кабинета министров, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у спикера мажилиса, почему президент после послания обновил на 80% состав правительства, а не отправил его в отставку.

"Вы же говорите, что президент принял такое решение, я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что правительство работает, и те министерства, которые необходимо было, по отдельным членам правительства необходимо было принимать решения, они приняты по ним: пришли более опытные люди, более опытные специалисты", – резюмировал Кошанов.

Напомним, 1 сентября указом Касым-Жомарта Токаева путем реорганизации других министерств были созданы новые:

Министерство водных ресурсов и ирригации;

Министерство транспорта;

Министерство туризма и спорта;

Министерство культуры и информации;

Министерство промышленности и строительства.

Также произошли масштабные перемены в составе правительства. О них мы подробно рассказывали ранее.

При этом на прошлой неделе глава Минфина Ерулан Жамаубаев заявил, что на обеспечение новых министерств не планируется выделять новые средства из бюджета. По его словам, планируется перераспределить уже имеющийся.

"Тот рост экономики, те налоги, которые после роста придут в экономику, с лихвой перекроют, а эти адмрасходы – небольшие. Тем более, за последние годы адмрасходы на содержание госорганов не росли. Помните, был мораторий на покупку авто, мебели? Мы и дальше будем придерживаться в части оптимизации", – подчеркнул он.

Также он рассказал, почему у нескольких вице-премьеров забрали должности министров.

Между тем мажилисмены высказались по поводу обновленного состава казахстанского правительства. Некоторые оптимистично смотрят на новых министров, другие же высказывают сомнения.

Спикер сената Маулен Ашимбаев также рассказал, что думает об увольнении одних и назначении других министров.