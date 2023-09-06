Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько денег потратят на новые министерства в Казахстане

Опубликовано:

Здание правительства Казахстана
Здание правительства. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Сегодня главу Минфина в кулуарах мажилиса спросили, сколько средств понадобится на содержание новых министерств в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что фактического разделения министерств на новые пока не было – по его словам, бюджет между изменившимися ведомствами планируют перераспределить.

"Я думаю, они останутся в прежних зданиях. Естественно, каким-то министрам нужны будут новые кабинеты, но они уже сами (организуют свое рабочее пространство – прим. ред.)", – заявил он.

Жамаубаева спросили, как расходы на увеличившееся число министерств могут остаться прежними, если фактически их стало больше.

"Это мизерная часть (увеличение расходов – прим. ред.). Если даже будет небольшое увеличение бюджета, я думаю, что все покроется той синергией, которая будет получена за счет роста экономики.

Для чего созданы эти министерства? Чтобы они продвигали свою отрасль. У нас очень много отраслей идут на рост, а темп надо наращивать. У нас задача стоит в среднесрочной перспективе расти на 6-7% в год. Тот рост экономики, те налоги, которые после роста придут в экономику, с лихвой перекроют, а эти адмрасходы – небольшие.

Тем более, за последние годы адмрасходы на содержание госорганов не росли. Помните, был мораторий на покупку авто, мебели? Мы и дальше будем придерживаться в части оптимизации", – ответил министр.

Напомним, 1 сентября указом Касым-Жомарта Токаева путем реорганизации других министерств были созданы новые:

  • Министерство водных ресурсов и ирригации;
  • Министерство транспорта;
  • Министерство туризма и спорта;
  • Министерство культуры и информации;
  • Министерство промышленности и строительства.

Также произошли масштабные перемены в составе правительства. О них мы также подробно рассказывали ранее.

При этом добавим, что в конце августа Ерулан Жамаубаев отвечал на вопрос о том, повышают ли зарплаты руководителям министерств, сколько человек были сокращены в его ведомстве и какой эффект это дало бюджету.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2035475-skolko-deneg-potratyat-na-novye-ministerstva-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.