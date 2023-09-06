Сколько денег потратят на новые министерства в Казахстане

Здание правительства. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Сегодня главу Минфина в кулуарах мажилиса спросили, сколько средств понадобится на содержание новых министерств в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что фактического разделения министерств на новые пока не было – по его словам, бюджет между изменившимися ведомствами планируют перераспределить.

"Я думаю, они останутся в прежних зданиях. Естественно, каким-то министрам нужны будут новые кабинеты, но они уже сами (организуют свое рабочее пространство – прим. ред.)", – заявил он.

Жамаубаева спросили, как расходы на увеличившееся число министерств могут остаться прежними, если фактически их стало больше.

"Это мизерная часть (увеличение расходов – прим. ред.). Если даже будет небольшое увеличение бюджета, я думаю, что все покроется той синергией, которая будет получена за счет роста экономики.

Для чего созданы эти министерства? Чтобы они продвигали свою отрасль. У нас очень много отраслей идут на рост, а темп надо наращивать. У нас задача стоит в среднесрочной перспективе расти на 6-7% в год. Тот рост экономики, те налоги, которые после роста придут в экономику, с лихвой перекроют, а эти адмрасходы – небольшие.

Тем более, за последние годы адмрасходы на содержание госорганов не росли. Помните, был мораторий на покупку авто, мебели? Мы и дальше будем придерживаться в части оптимизации", – ответил министр.

Напомним, 1 сентября указом Касым-Жомарта Токаева путем реорганизации других министерств были созданы новые:

Министерство водных ресурсов и ирригации;

Министерство транспорта;

Министерство туризма и спорта;

Министерство культуры и информации;

Министерство промышленности и строительства.

Также произошли масштабные перемены в составе правительства. О них мы также подробно рассказывали ранее.

При этом добавим, что в конце августа Ерулан Жамаубаев отвечал на вопрос о том, повышают ли зарплаты руководителям министерств, сколько человек были сокращены в его ведомстве и какой эффект это дало бюджету.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2035475-skolko-deneg-potratyat-na-novye-ministerstva-v-kazahstane/