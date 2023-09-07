"Мало озвучить послание": депутаты мажилиса рассказали, чего ждут от новых министров

Мажилисмены высказались по поводу обновленного состава казахстанского правительства. Некоторые оптимистично смотрят на новых министров, другие же высказывают сомнения, передает сайт телеканала КТК.

Обновленное правительство только начинает свою работу, но у депутатов уже сформировались свои представления о новых управленцах. К только что назначенным министрам отнеслись по-разному. Особый интерес вызвали руководители недавно созданных министерств.

Об ожиданиях от их работы говорить не стали – еще рано, но вот саму логику назначений в мажилисе поняли не все.

"Человек, который не смог решить водный кризис в одной области, сможет ли он решить водный кризис по всей стране – я не могу сказать. Покажет время.

Есть очень опытные, сильные специалисты в сфере транспорта, инфраструктуры, промышленности. К глубокому сожалению, таких людей обходят вниманием. А такие люди, как Карабаев, они назначаются", – заявил мажилисмен Бакытжан Базарбек.

Однако некоторые все же возлагают надежды на назначенных глав министерств и акимов.

"Я очень надеюсь, что не будет ездить замалчивать. И приезжать в регион, где саранча съела весь урожай, и говорить, что саранчи тут нет", – отметила депутат мажилиса Динара Шукижанова.

Как подчеркивает телеканал, многие ожидали увидеть в правительстве новые лица, но политический пасьянс в итоге сложился из тех же фигур. Однако некоторые депутаты смотрят на ситуацию позитивнее, называя это стабильностью.

"Сейчас ситуация экономическая, политическая, она не стабильна. Поэтому здесь, в системе госуправления, нужна стабильность, наоборот. Когда вокруг все шатается, нужно иметь прочные ножки нашего стола", – высказался депутат Анас Баккожаев.

При этом одной из самых обсуждаемых рокировок стало назначение экс-главы МВД на должность акима Акмолинской области. Теперь депутаты ждут, когда он так же пытливо, как и на прежних должностях, приступит к выполнению своих новых обязанностей.

"Работа акима – это все-таки менеджерская работа, уметь работать с людьми. Я очень верю, что у акима получится. И если не получится, у нас есть возможность снова вернуться к этому вопросу. Здесь спешить не нужно. Нужно дать шанс человеку поработать и сделать свое дело", – сказала мажилисвумен Каракат Абден.

Однако, вне зависимости от специфики того или иного назначения, в нижней палате парламента от новых управленцев ждут реальных результатов и ясного понимания того, что для этого нужно сделать.

"Мало озвучить послание. Правительство во исполнение послания должно принять программу действий. Иногда президент говорит одно, а чиновники изворачивают это в свою сторону", – заявил депутат мажилиса Азат Перуашев.

Источник: КТК

Напомним, 1 сентября указом Касым-Жомарта Токаева путем реорганизации других министерств были созданы новые:

Министерство водных ресурсов и ирригации;

Министерство транспорта;

Министерство туризма и спорта;

Министерство культуры и информации;

Министерство промышленности и строительства.

Также произошли масштабные перемены в составе правительства. О них мы подробно рассказывали ранее.

При этом вчера глава Минфина Ерулан Жамаубаев заявил, что на обеспечение новых министерств не планируется выделять новые средства из бюджета. По его словам, планируется перераспределить уже имеющийся.

"Тот рост экономики, те налоги, которые после роста придут в экономику, с лихвой перекроют, а эти адмрасходы – небольшие. Тем более, за последние годы адмрасходы на содержание госорганов не росли. Помните, был мораторий на покупку авто, мебели? Мы и дальше будем придерживаться в части оптимизации", – подчеркнул он.