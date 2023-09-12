Токаев назвал Катар и Саудовскую Аравию перспективными для трудоустройства казахстанских специалистов

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с предпринимателями заявил, что предстоит решить вопрос финансовой поддержки отечественных нефтесервисных компаний, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Местное содержание в товарах, используемых в крупнейших проектах (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), не достигает и 5 процентов. Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний.

Здесь хотел бы отдельно отметить: речь не может идти о нарушении контрактных обязательств перед зарубежными партнерами. Мы работали, и будем работать совместно с крупными зарубежными компаниями.

По сути, это наша долгосрочная стратегия. В то же время мы обоснованно требуем вникнуть и в наши требования", – отметил Токаев.

По его словам, предстоит решить и вопрос финансовой поддержки отечественных нефтесервисных компаний.

"Принять действенные меры по предоставлению банковского финансирования казахстанским предприятиям под подписанные контракты с нефтегазовыми корпорациями. Финрегуляторам необходимо, наконец, принять решение по данному вопросу. В связи с завершением проекта будущего расширения на Тенгизе высвобождаются десятки тысяч работников нефтесервисной отрасли.

Потенциально перспективными странами для трудоустройства казахских специалистов являются Катар и Саудовская Аравия", – сказал президент.