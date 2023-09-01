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30 лет независимости Казахстана

Токаев поручил начать осваивать "новую нефть" в Казахстане

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Карьер
Карьер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Касым-Жомарт Токаев в послании народу заявил, что одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Токаев заявил, что отдельного внимания в Казахстане требует геологоразведка.

"В 2018 году в целях восполнения минерально-сырьевой базы было принято новое законодательство по управлению горнорудным сектором. Однако оно не заработало в полной мере.

Как итог – в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Ситуацию нужно срочно менять. Предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором", – заявил он.

По его мнению, двигатель отрасли – частные компании, поэтому в Казахстане нужны гибкие условия для привлечения крупных частных инвестиций.

Приоритет на недропользование, по словам Токаева, нужно отдавать инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств. Также им следует в 2 раза сократить сроки согласования проектов.

Также он заявил о "новой нефти", которую должны начать осваивать в Казахстане.

"Задача правительства – довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров.

Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в "новую нефть". Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира", – заявил Токаев.

Во сегодняшнем послании народу Казахстана президент заявил, что наша страна отойдет от практики постановки эфемерных долгосрочных целей, а также отметил, что достичь поставленных целей будет непросто, однако никто не сделает Казахстан лучше, кроме его граждан.

Кроме того, стало известно, что жители страны сами смогут выбирать акимов районов и городов областного значения.

Глава государства сегодня призвал ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении детей и поднять минимальную зарплату до 85 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034883-tokaev-poruchil-nachat-osvaivat-novuyu-neft-v-kazahstane/

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