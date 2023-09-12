"Меняются акимы, министры, даже президент, а предприниматели – все те же": Токаев встретился с бизнесменами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с представителями отечественного бизнеса. Его слова приводит официальный Telegram-канал Акорды.

"Проведение таких встреч стало доброй традицией. Это связано с тем, что сфера бизнеса является одной из основ национальной экономики. Государство уделяет большое внимание развитию предпринимательства.

Сейчас мы начинаем формировать новую экономическую модель Справедливого Казахстана. Это общее для всех нас дело, и, прежде всего, очень важный шаг для будущего нашей страны. Наши предприниматели должны активно участвовать в этой работе. Поэтому сегодня нам предстоит обсудить накопившиеся проблемы, определить задачи на будущее", – заявил президент.

Токаев напомнил, что в своем послании народу предложил новые подходы к дальнейшему развитию страны.

"Мы должны довести рост экономики до 6-7 процентов. Для этого необходимо оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. В этом направлении приняты определенные меры. Однако темпы развития предпринимательства все еще не соответствуют имеющемуся потенциалу. Одним словом, нам нужен качественный прорыв. Прежде всего, нам нужно выстроить совершенно новые отношения между государством и бизнесом", – отметил он.

Бизнес-сообщество, по его словам, по своему персональному качеству является перманентной величиной.

"Меняются акимы, министры, премьер-министры и даже президент поменялся, а предприниматели, особенно те, кто представляет крупный бизнес, те же самые.

Это говорит о стабильности бизнес-климата в нашей стране, последовательности политики и поддержки государства в отношении предпринимателей. Но сейчас речь идет о заключении нового "общественного договора" государства с бизнесом. Суть этого договора можно выразить следующим образом.

Государство создает самые благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечивает полную защиту частной собственности.

В свою очередь, предприниматели добросовестно исполняют взятые на себя обязательства – по уплате налогов и инвестированию в экономику, созданию рабочих мест и комфортных условий труда для своих сотрудников. Любой договор, как вы знаете, зиждется на взаимном доверии", – добавил глава государства.

Также в своей речи президент рассказывал о предприятиях, которые отказывались от госпомощи из-за опасений преследования и заявил, что продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока.

Еще он объяснил, на что нацелен закон о возврате активов.