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"Аварии наверняка будут, но готовность систем обеспечим": Скляр о ТЭЦ в Казахстане

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ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Зампремьер-министра Романа Скляра в кулуарах Акорды сегодня спросили, стоит ли казахстанцам ждать новых аварий на ТЭЦ в грядущем отопительном сезоне, передает корреспондент NUR.KZ.

"Аварии бывают даже на совершенно новых сетях. Но весь город без отопления у нас никогда не останется, такого не будет. Аварии наверняка будут происходить – это естественный процесс. Но по готовности всех систем – она будет обеспечиваться", – заявил Скляр.

У зампремьера спросили, нужно ли в стране строить новые ТЭЦ вместо старых, существующих еще с советского времени.

"Вы считаете, что надо новые построить? Давайте построим. Но кто будет платить тариф? Мы готовы платить тариф в 2-3 раза выше, если будет новая станция?" – спросил в ответ Скляр.

Он добавил, что старые ТЭЦ при плановых ремонтах "могут работать сколько угодно", и говорить при этом, что объекты просто "латают" – по-дилетантски.

"Это дилетантский подход, когда вы говорите, что мы латаем. Мы проводим плановый ремонт – ТЭЦ может работать сколько угодно. На той же ТЭЦ-2 котел и турбину мы ввели в эксплуатацию в 2007 году – я бы не сказал, что ТЭЦ-2 Астаны у нас латаная-перелатаная. Там новые водогрейные котельные, которые введены в 2010 году", – ответил Скляр.

Ситуация с ТЭЦ в Казахстане

Напомним, в начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отмечал он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

В апреле в Минэнерго представляли карту износа казахстанских ТЭЦ. Согласно данным ведомства, многие энергообъекты в стране изношены более чем на 70%, у некоторых ТЭЦ износ превысил 90%.

Также ранее экс-министр энергетики Болат Акчулаков отвечал, что мешает перевести все ТЭЦ Казахстана на газ.

При этом в середине августа в Минэнерго рассказывали, где в Казахстане есть риск срыва подготовки к отопительному сезону. Отмечалось, что в некоторых регионах ТЭЦ были готовы к холодам менее чем на 50%.

Кроме того, 1 сентября, выступая с посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что устаревшая инфраструктура электроэнергосектора влияет на социальное самочувствие граждан.

"То, что происходит сейчас, недопустимо со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения безопасности государства. Разумеется, продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики. Отдельного внимания заслуживает развитие гидроэлектростанций.

Энерго-, тепло- и водоснабжение представляют собой единую технологически взаимосвязанную систему. К ней необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Действующий подход во многом себя исчерпал. Сегодня требуются новые решения", – подчеркивал тогда глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035659-avarii-navernyaka-budut-no-gotovnost-sistem-obespechim-sklyar-o-tets-v-kazahstane/

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