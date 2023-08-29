Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Повышают ли зарплаты руководителям министерств, ответил глава Минфина

Опубликовано:

Мужчина стоит в строгом костюме
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня сразу два министра в кулуарах кабмина рассказали, сколько человек были сокращены в их ведомствах и какой эффект это дало бюджету, передает корреспондент NUR.KZ.

Как выяснилось, в Миннацэкономики было сокращено 15% сотрудников.

"Мы сократили 15%. Существенно (сэкономили бюджетных денег за счет этого – прим. ред.)", – заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров. Однако, не сказал о каких цифрах точно идет речь.

Между тем детали по своему ведомству озвучил глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

"Лично когда я пришел ответственным секретарем в 2019 году, численность Минфина была на уровне 19,8 тыс. человек, примерно. Сейчас около 15 тыс. Разницу чувствуете, да? Мы значительно оптимизировали, сократили штат.

В первую очередь, понятно, мы всегда должны быть флагманом, поэтому по Минфину мы ежегодно оптимизируем свои расходы. Что касается в целом количества госслужащих, это не от меня зависит. Я точно цифру не помню, но если брать пятилетний период, думаю, оптимизация серьезная произошла", – сказал он.

В Министерстве финансов, по его словам, только в первые годы сэкономили порядка 50 млрд тенге.

"Сейчас не помню, как в последние годы идет оптимизация. Но поймите, у нас открываются новые области. В прошлом году три области. Численность населения Казахстана также растет. Это жизненная необходимость – открываются госорганы, выполняют они определенную функцию.

Здесь понятно, что с одной стороны мы за оптимизацию, с другой стороны – есть потребность их содержания. Мы балансируем в этом вопросе. Только в этом году мы оптимизировали бюджетные расходы на сумму 380 млрд тенге. Это ненужные расходы, имиджевые, покупка автомобилей, содержание зданий", – добавил он.

Жамаубаев также отметил, что они не вправе повышать зарплаты руководящего состава, которые, как отметил министр, даже не индексируются исходя из уровня инфляции.

Напомним, что в прошлом году Ерулан Жамаубаев называл размер своей заработной платы. На конец июня 2022 года она составляла 1,5 млн тенге.

При этом в ноябре он рассказал, от чего зависит зарплата членов кабмина. Глава Минфина сообщал, что зарплаты казахстанских министров могут доходить до 1,7 млн тенге.

"Все зависит от стажа и квалификации. Я думаю, что 500-600 тысяч тенге минимально, максимально все зависит от стажа и доходит до 1,5-1,7 млн тенге", – отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034445-povyshayut-li-zarplaty-rukovoditelyam-ministerstv-otvetil-glava-minfina/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.