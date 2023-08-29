Повышают ли зарплаты руководителям министерств, ответил глава Минфина

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня сразу два министра в кулуарах кабмина рассказали, сколько человек были сокращены в их ведомствах и какой эффект это дало бюджету, передает корреспондент NUR.KZ.

Как выяснилось, в Миннацэкономики было сокращено 15% сотрудников.

"Мы сократили 15%. Существенно (сэкономили бюджетных денег за счет этого – прим. ред.)", – заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров. Однако, не сказал о каких цифрах точно идет речь.

Между тем детали по своему ведомству озвучил глава Минфина Ерулан Жамаубаев.

"Лично когда я пришел ответственным секретарем в 2019 году, численность Минфина была на уровне 19,8 тыс. человек, примерно. Сейчас около 15 тыс. Разницу чувствуете, да? Мы значительно оптимизировали, сократили штат.

В первую очередь, понятно, мы всегда должны быть флагманом, поэтому по Минфину мы ежегодно оптимизируем свои расходы. Что касается в целом количества госслужащих, это не от меня зависит. Я точно цифру не помню, но если брать пятилетний период, думаю, оптимизация серьезная произошла", – сказал он.

В Министерстве финансов, по его словам, только в первые годы сэкономили порядка 50 млрд тенге.

"Сейчас не помню, как в последние годы идет оптимизация. Но поймите, у нас открываются новые области. В прошлом году три области. Численность населения Казахстана также растет. Это жизненная необходимость – открываются госорганы, выполняют они определенную функцию.

Здесь понятно, что с одной стороны мы за оптимизацию, с другой стороны – есть потребность их содержания. Мы балансируем в этом вопросе. Только в этом году мы оптимизировали бюджетные расходы на сумму 380 млрд тенге. Это ненужные расходы, имиджевые, покупка автомобилей, содержание зданий", – добавил он.

Жамаубаев также отметил, что они не вправе повышать зарплаты руководящего состава, которые, как отметил министр, даже не индексируются исходя из уровня инфляции.

Напомним, что в прошлом году Ерулан Жамаубаев называл размер своей заработной платы. На конец июня 2022 года она составляла 1,5 млн тенге.

При этом в ноябре он рассказал, от чего зависит зарплата членов кабмина. Глава Минфина сообщал, что зарплаты казахстанских министров могут доходить до 1,7 млн тенге.

"Все зависит от стажа и квалификации. Я думаю, что 500-600 тысяч тенге минимально, максимально все зависит от стажа и доходит до 1,5-1,7 млн тенге", – отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034445-povyshayut-li-zarplaty-rukovoditelyam-ministerstv-otvetil-glava-minfina/