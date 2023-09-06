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Ерлан Нысанбаев побывал на первом приеме у Токаева в качестве министра

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Ерлан Нысанбаев
Ерлан Нысанбаев. Фото: primeminister.kz

Глава государства принял министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева. Об итогах встречи рассказывает пресс-служба президента в своем официальном Telegram-канале.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе встречи глава государства:

  • дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов;
  • поручил взять на особый контроль реализацию плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах;
  • подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств;
  • обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.
Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Нысанбаев
Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Нысанбаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

О назначении Ерлана Нуралиевича на пост министра экологии и природных ресурсов стало известно вчера. На данном посту он заменил 33-летнюю Зульфию Сулейменову, ставшую главой ведомства 4 января 2023 года.

Напомним, что 1 сентября в Казахстане были сформированы пять новых министерств. Среди них – Министерство водных ресурсов и ирригации, которому передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, отделив при этом от Министерства экологии и природных ресурсов. Главой нового ведомства стал Нуржан Нуржигитов.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Нысанбаев Ерлан Нуралиевич родился 11 августа 1961 года в Алматинской области.

С 2013 по 2014 год – вице-министр охраны окружающей среды РК.

С 2014 по 2019 год – заместитель министра сельского хозяйства.

С 2019 по 2021 год – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов.

С марта по сентябрь 2023 года был советником акима Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035484-erlan-nysanbaev-pobyval-na-pervom-prieme-u-tokaeva-v-kachestve-ministra/

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