Ерлан Нысанбаев побывал на первом приеме у Токаева в качестве министра
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Глава государства принял министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева. Об итогах встречи рассказывает пресс-служба президента в своем официальном Telegram-канале.
Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.
В ходе встречи глава государства:
- дал ряд конкретных поручений по реализации нового экологического законодательства и сохранению природных ресурсов;
- поручил взять на особый контроль реализацию плана по снижению выбросов крупными предприятиями, а также внедрение автоматизированных систем мониторинга выбросов на этих объектах;
- подчеркнул необходимость принятия системных мер по улучшению материально-технической базы подведомственных министерству организаций и скорейшему внедрению систем раннего обнаружения очагов лесных пожаров в национальных парках, а также по повышению квалификации работников лесных хозяйств;
- обратил внимание на важность реализации масштабной программы по посадке деревьев и выработки комплексных подходов к решению проблемы стихийных свалок.
О назначении Ерлана Нуралиевича на пост министра экологии и природных ресурсов стало известно вчера. На данном посту он заменил 33-летнюю Зульфию Сулейменову, ставшую главой ведомства 4 января 2023 года.
Напомним, что 1 сентября в Казахстане были сформированы пять новых министерств. Среди них – Министерство водных ресурсов и ирригации, которому передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, отделив при этом от Министерства экологии и природных ресурсов. Главой нового ведомства стал Нуржан Нуржигитов.
По информации на сайте ИПС "Параграф", Нысанбаев Ерлан Нуралиевич родился 11 августа 1961 года в Алматинской области.
С 2013 по 2014 год – вице-министр охраны окружающей среды РК.
С 2014 по 2019 год – заместитель министра сельского хозяйства.
С 2019 по 2021 год – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов.
С марта по сентябрь 2023 года был советником акима Астаны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035484-erlan-nysanbaev-pobyval-na-pervom-prieme-u-tokaeva-v-kachestve-ministra/