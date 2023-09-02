Светлана Жакупова стала министром труда

Светлана Жакупова. Фото: primeminister.kz

Указом главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Она освобождена от ранее занимаемой должности. Об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

С 12 июня 2023 года Светлана Жакупова занимала пост уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.

Она окончила Целиноградский государственный педагогический институт в 1991 году, а в 2006 году – Алматинскую академию экономики и статистики.

Трудовой путь начинала воспитателем группы продленного дня и учителем начальных классов. Позже преподавала математику в средней школе.

С 1997 по 1998 годы являлась старшим специалистом, главным специалистом отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий".

Позже в разные годы занимала должности:

главного специалиста, начальника отдела экономического анализа, заместителя директора Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий";

директора Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий";

и.о. директора, директора департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

руководителя программ проектного офиса АО "Национальные информационные технологии"; вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

13 августа 2014 года была назначена заместителем министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан. На этой должности Светлана Жакупова проработала до января 2017 года.

В 2017 году вновь заняла пост вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. От этой должности она была освобождена 26 сентября 2019 года.

Напомним, ранее министром труда и социальной защиты населения была Тамара Дуйсенова. Сегодня глава государства освободил ее от этой должности, оставив заместителем премьер-министра РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035006-svetlana-zhakupova-stala-ministrom-truda/