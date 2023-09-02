Назначен новый министр торговли

Арман Шаккалиев. Фото: gov.kz

Указом главы государства Шаккалиев Арман Абаевич назначен министром торговли и интеграции Республики Казахстан. Об этом сегодня сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

По информации официального сайта Министерства торговли и интеграции РК, ранее Арман Шаккалиев был первым вице-министром.

Он родился в 1977 году в Карагандинской области.

Окончил Евразийский университет им. Л. Гумилева по специальности "юрист", Карагандинский государственный университет им. Букетова по специальности "экономист", Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова по специальности "стандартизация, сертификация и метрология".

Трудовую деятельность начал в 1998 году юрисконсультом в ОАО "Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий" по Астане и Акмолинской области.

С 2001 по 2004 годы работал на руководящих позициях в Агентстве по реорганизации и ликвидации предприятий, Агентстве РК по государственным материальным резервам, Министерстве госдоходов Казахстана.

В системе технического регулирования начал работать с 2004 года директором РГП "Казахстанский институт метрологии".

С июня 2008-го по апрель 2016 года занимал должность директора РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации​".

С 2016 по 2018 годы - директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии.

С 2018 по 2019 годы - председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

С августа 2019 по сентябрь 2020 года - председатель Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК.

С ноября 2020 года по октябрь 2022 года - член коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан, Министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

Напомним, ранее стало известно, что Указом главы государства Серик Жумангарин назначен заместителем премьер-министра РК и освобожден от должности министра торговли и интеграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035002-naznachen-novyy-ministr-torgovli/