Токаев прилетел в Алматинскую область (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Иллюстративное фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Об этом сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, в регионе уже началась встреча главы государства с общественностью области.

"Вы знаете, что в этом году по моему поручению у нас был преобразован ряд областей. На территории Жетысу появились два отдельных региона. Административный центр Алматинской области перенесен в Капшагай. Город по просьбе наших граждан был переименован в честь Динмухамеда Кунаева. Несомненно, это решение стало торжеством исторической справедливости и отражением воли народа.

Теперь город Кунаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться. Разделение Алматинской области на два отдельных региона – тщательное и взвешенное решение, принятое на основе обстоятельного изучения ситуации в регионе", - сказал президент на встрече.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993350-tokaev-priletel-v-almatinskuyu-oblast-video/