Токаев заявил, что квартирный вопрос остается одной из острых проблем Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью в Алматинской области заявил, что в регионе много ветхого и аварийного жилья, и поручил увеличить финансирование строительства и капремонта, передает официальный Telegram пресс-службы Акорды "Борт №1".

Токаев заявил, что Алматинская область должна добиться сбалансированного территориального развития.

"Главные показатели в этой работе – обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий. Несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области постоянно проживает более 180 тысяч человек.

Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций. Поэтому правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья", – заявил президент.

Сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в Алматинскую область, где проводит встречу с общественностью. Он высказался о здравоохранении в области, а также о развитии областного центра - Кунаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993355-tokaev-zayavil-chto-kvartirnyy-vopros-ostaetsya-odnoy-iz-ostryh-problem-almatinskoy-oblasti/