Токаев вручил государственные награды нескольким жителям Алматинской области

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам Алматинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram пресс-службы Акорды "Борт N1".

Указом главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

Орденом "Парасат" - председатель совета "Национального союза овцеводов" Тынышбай Досымбеков;

Орденом "Құрмет" - ветеран труда Виктор Иванович Волокитин;

Медалью "Ерлігі үшін" - спасатель спасательного подразделения города Конаева Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС Куаныш Кайыржанулы Кайыржан;

Медалью "Ерлігі үшін", - инженер службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС Жасулан Жаксылыкович Нюсупов;

Медалью "Ерен еңбегі үшін" - главный агроном ТОО "Агропарк Оңтүстік" Кали Жетибаевич Кантарбаев;

Медалью "Ерен еңбегі үшін" - директор средней школы №2 села Абай Батима Кальпеевна Нысанбаева;

Медалью "Ерен еңбегі үшін", - старший корреспондент Жамбылской районной газеты "Атамекен" Рапбек Садуакасович Терликбаев.

Сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в Алматинскую область.

На встрече с общественностью он предложил создать Академгородок в Кунаеве, а также дал поручения, связанные с релокацией международных компаний в Казахстане.

Кроме того, высказался о росте цен на продукты в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993376-tokaev-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-neskolkim-zhitelyam-almatinskoy-oblasti/