Токаев вручил государственные награды нескольким жителям Алматинской области
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Президент Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам Алматинской области. Об этом сообщается в официальном Telegram пресс-службы Акорды "Борт N1".
Указом главы государства за значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
- Орденом "Парасат" - председатель совета "Национального союза овцеводов" Тынышбай Досымбеков;
- Орденом "Құрмет" - ветеран труда Виктор Иванович Волокитин;
- Медалью "Ерлігі үшін" - спасатель спасательного подразделения города Конаева Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС Куаныш Кайыржанулы Кайыржан;
- Медалью "Ерлігі үшін", - инженер службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области МЧС Жасулан Жаксылыкович Нюсупов;
- Медалью "Ерен еңбегі үшін" - главный агроном ТОО "Агропарк Оңтүстік" Кали Жетибаевич Кантарбаев;
- Медалью "Ерен еңбегі үшін" - директор средней школы №2 села Абай Батима Кальпеевна Нысанбаева;
- Медалью "Ерен еңбегі үшін", - старший корреспондент Жамбылской районной газеты "Атамекен" Рапбек Садуакасович Терликбаев.
Сегодня глава государства прибыл с рабочим визитом в Алматинскую область.
На встрече с общественностью он предложил создать Академгородок в Кунаеве, а также дал поручения, связанные с релокацией международных компаний в Казахстане.
Кроме того, высказался о росте цен на продукты в Алматинской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993376-tokaev-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-neskolkim-zhitelyam-almatinskoy-oblasti/