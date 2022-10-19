Токаев прогулялся по центру Кунаева с акимом Алматинской области (фото)

Касым-Жомарт Токаев в городе Конаеве. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Алматинскую область прошелся по городу Кунаеву с главой региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Касым-Жомарт Токаев вместе с акимом области совершил прогулку по центру города Кунаев", – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.

Президент провел встречу с общественностью региона, где рассказал, как будут развивать новый областной центр – город Кунаев. Токаев предложил сделать из города научно-образовательный центр, где будут учиться студенты.

Кроме того, в своей речи казахстанский президент высказался о внешней политике страны, о росте цен на продукты, а также о трагических январских событиях в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993401-tokaev-progulyalsya-po-tsentru-goroda-konaeva-s-akimom-almatinskoy-oblasti/