Какие министерства в Казахстане справились с задачами хуже всех, выяснили аналитики
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Специальная комиссия предоставила оценку того, как в прошлом 2022 году центральные государственные органы Республики Казахстан справились с поставленными задачами.
Заключение комиссии о результатах операционной оценки деятельности госорганов по блоку "Достижение целей" за 2022 год опубликовано на официальном сайте Минтруда и соцзащиты населения.
Так, согласно заключению, средняя оценка по центральным госорганам повысилась в 2022 году до 93,9 балла. В прошлом году в планах развития ЦГО были предусмотрены 76 целей, из которых полностью были достигнуты 59.
Для их достижения определили 302 целевых индикатора, взаимоувязанных с бюджетными программами, из которых полностью достигнуты 242, частично – 25, не достигнуты – 5, не взяты в расчет – 30.
Кроме того, планами развития ЦГО предусмотрено исполнение 128 макроиндикаторов, из которых в полной мере достигнуты 60, частично достигнуты – 10, не взяты в расчет – 58.
Согласно анализу, наиболее эффективными среди центральных госорганов признаны:
- Миннацэкономики – 100 баллов;
- МИД – 99,2 балла;
- Агентство РК по делам госслужбы – 99 баллов.
При этом у последнего госоргана отмечается наибольшая положительная динамика среди всех оцениваемых госорганов (+6,6 балла).
Остальные ведомства расположились в рейтинге 2022 года следующим образом:
- Министерство информации и общественного развития (МИОР) – 98,3;
- Министерство юстиции – 98,27;
- Минэнерго – 97,2;
- Нацбанк РК – 96,7;
- Минфин – 96;
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) – 95,6;
- МТСЗН – 94,8;
- Минздрав – 94,3;
- АЗРК – 93;
- Минэкологии и природных ресурсов – 92;
- Минкультуры и спорта – 91,8;
- Минпросвещения – 91,6;
- АРРФР – 90,5;
- Минсельхоз– 90;
Последние позиции в рейтинге заняли МЦРИАП (86,7) и МТИ (86,5), у которых отмечается низкая доля достигнутых целевых индикаторов (86,7% и 71,4% соответственно).
Наибольшая отрицательная динамика (-5,6 балла) наблюдается сразу у двух оцениваемых госорганов – МКС и АРРФР.
Образование новых министерств в Казахстане
Ранее указом президента в Казахстане были сформированы пять новых министерств:
Министерство водных ресурсов и ирригации было создано путем отделения из Министерства экологии и природных ресурсов. Новому ведомству передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, а главой стал Нуржан Нуржигитов.
Министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства. Первое ведомство возглавил Марат Карабаев, а второе – Канат Шарлапаев.
В свою очередь Министерство информации и общественного развития было преобразовано в Министерство культуры и информации (глава – Аида Балаева). А Министерство культуры и спорта – в Министерство туризма и спорта (возглавил Ермек Маржикпаев).
Сегодня стало известно, что Ерлан Нысанбаев стал министром экологии и природных ресурсов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035312-kakie-ministerstva-v-kazahstane-spravilis-s-zadachami-huzhe-vseh-vyyasnili-analitiki/