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30 лет независимости Казахстана

Какие министерства в Казахстане справились с задачами хуже всех, выяснили аналитики

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Зал заседаний
Иллюстративное фото: Pavliha / Getty Images

Специальная комиссия предоставила оценку того, как в прошлом 2022 году центральные государственные органы Республики Казахстан справились с поставленными задачами.

Заключение комиссии о результатах операционной оценки деятельности госорганов по блоку "Достижение целей" за 2022 год опубликовано на официальном сайте Минтруда и соцзащиты населения.

Так, согласно заключению, средняя оценка по центральным госорганам повысилась в 2022 году до 93,9 балла. В прошлом году в планах развития ЦГО были предусмотрены 76 целей, из которых полностью были достигнуты 59.

Для их достижения определили 302 целевых индикатора, взаимоувязанных с бюджетными программами, из которых полностью достигнуты 242, частично – 25, не достигнуты – 5, не взяты в расчет – 30.

Кроме того, планами развития ЦГО предусмотрено исполнение 128 макроиндикаторов, из которых в полной мере достигнуты 60, частично достигнуты – 10, не взяты в расчет – 58.

Согласно анализу, наиболее эффективными среди центральных госорганов признаны:

  1. Миннацэкономики – 100 баллов;
  2. МИД – 99,2 балла;
  3. Агентство РК по делам госслужбы – 99 баллов.

При этом у последнего госоргана отмечается наибольшая положительная динамика среди всех оцениваемых госорганов (+6,6 балла).

Остальные ведомства расположились в рейтинге 2022 года следующим образом:

  • Министерство информации и общественного развития (МИОР) – 98,3;
  • Министерство юстиции – 98,27;
  • Минэнерго – 97,2;
  • Нацбанк РК – 96,7;
  • Минфин – 96;
  • Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) – 95,6;
  • МТСЗН – 94,8;
  • Минздрав – 94,3;
  • АЗРК – 93;
  • Минэкологии и природных ресурсов – 92;
  • Минкультуры и спорта – 91,8;
  • Минпросвещения – 91,6;
  • АРРФР – 90,5;
  • Минсельхоз– 90;

Последние позиции в рейтинге заняли МЦРИАП (86,7) и МТИ (86,5), у которых отмечается низкая доля достигнутых целевых индикаторов (86,7% и 71,4% соответственно).

Наибольшая отрицательная динамика (-5,6 балла) наблюдается сразу у двух оцениваемых госорганов – МКС и АРРФР.

Образование новых министерств в Казахстане

Ранее указом президента в Казахстане были сформированы пять новых министерств:

Министерство водных ресурсов и ирригации было создано путем отделения из Министерства экологии и природных ресурсов. Новому ведомству передали функции и полномочия в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, а главой стал Нуржан Нуржигитов.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства. Первое ведомство возглавил Марат Карабаев, а второе – Канат Шарлапаев.

В свою очередь Министерство информации и общественного развития было преобразовано в Министерство культуры и информации (глава – Аида Балаева). А Министерство культуры и спорта – в Министерство туризма и спорта (возглавил Ермек Маржикпаев).

Сегодня стало известно, что Ерлан Нысанбаев стал министром экологии и природных ресурсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035312-kakie-ministerstva-v-kazahstane-spravilis-s-zadachami-huzhe-vseh-vyyasnili-analitiki/

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