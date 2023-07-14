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Месяц на 70 тыс. тенге: блогер из Астаны сообщил о завершении эксперимента

Опубликовано:

Глеб Пономарев
Глеб Пономарев. Фото: instagram.com/glebponomarevkz

Столичный блогер Глеб Пономарев, который решил попробовать прожить месяц на минимальную зарплату в Казахстане, завершил эксперимент. В Instagram он сообщил, что у него закончились деньги.

"Мой эксперимент "Прожить месяц на минимальную зарплату 70 тыс. тенге" не протянул и двух недель. Деньги закончились на 13 день", – сообщил мужчина.

При этом он уточнил, что максимально упростил условия эксперимента:

  • не включил в него членов семьи и аренду квартиры;
  • не покупал ничего из одежды;
  • не учитывал кредиты и рассрочки;
  • почти не использовал транспорт – ходил пешком.

Целью эксперимента, по словам Глеба Пономарева, было проверить, насколько реалистичны показатели, спускаемые сверху. Однако он признался, что так и не понял, как рассчитывается МЗП.

Он показал, на что ушли 70 тыс. тенге за эти 13 дней:

  • коммуналка – 15 000 тенге (21,4%);
  • продукты – 32 032 тенге (45,7%);
  • бытовая химия – 2 285 тенге (3,2%);
  • стрижка – 4 000 тенге (5,7%);
  • сотовая связь – 2 490 тенге (3,5%);
  • проезд – 480 тенге (0,6%);
  • аптека – 15 020 тенге (21,4%) (стоимость лекарств превысила бюджет).

"Во время эксперимента я максимально снизил свой уровень жизни. По факту, вернулся в свое детство в 90-е. Никаких заведений, развлечений, фитнес-залов, кинотеатров. Никакого сладкого, кофе и алкоголя. Если бы я включил в эксперимент хотя бы одного ребенка, покупку одежды, кредиты, лечение, то эксперимент закончился бы в первые 2-3 дня.

У меня еще остались продукты до завтра (до 15-го дня). А купленной бытовой химии хватит до конца месяца. За 13 дней я один раз сходил в гости и меня раз угостили кофе и раз обедом – это растянуло эксперимент как минимум на сутки.

Возможно если бы я жил на одной лапше, то растянул бы деньги на месяц. Но у нас же не осадное положение и не 90-е, верно?" – задался вопросом мужчина.

При этом он отметил появившуюся тревожность, раздражительность, апатию и подавленность.

"Увы, в этом состоянии у нас живут многие, что не лучшим образом отражается на здоровье социума.

(...) По сообщениям в личке я увидел, как много людей живут на такие деньги (у кого-то это зарплата, у кого-то – пособие). Люди поддерживали, давали бытовые советы. Мне писали люди с инвалидностью, благодарили за эксперимент и рассказывали свои истории", – добавил он.

Тем не менее несколько положительных сторон мужчине удалось найти: он отказался от алкоголя и фастфуда, осознал ненужность некоторых покупок, пересмотрел потребление, стал ценить мелочи.

"Мой вывод: на 70 тыс. прожить нереально, даже одному человеку. Выжить – вероятно, можно. Но с огромным уроном для здоровья и психики.

Конец эксперимента. Пойду куплю арбуз", – добавил в завершение блогер.

Напомним, ранее мы рассказывали о начале эксперимента Глеба Пономарева.

Согласно данным с официального сайта "Электронного правительства":

  • размер минимальной заработной платы в Казахстане составляет 70 тыс. тенге;
  • минимальной пенсии – 53 076 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.

В начале июня мы рассказывали о том, что в Казахстане разработали новую методику определения минимальной заработной платы (МЗП).

Минтруда и Всемирный банк подготовили проект новой методики определения размера минимальной заработной платы. Согласно ей, "минималка" будет определяться, исходя из медианной заработной платы и производительности труда.

Минимальная зарплата, согласно рекомендациям МОТ (Международной организации труда), должна составлять 50% от медианной зарплаты. При этом в развитых странах мира индекс Кейтца составляет порядка 55%, а в развивающихся – 67%.

В Казахстане медианная зарплата по итогам первого квартала 2023 года равна 225 736 тенге. А 50% от нее составляет 112 868 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028732-mesyats-na-70-tys-tenge-bloger-iz-astany-soobschil-o-zavershenii-eksperimenta/

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