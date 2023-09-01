Казахстан больше не будет ставить эфемерные цели на много лет вперед, заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Представляя свое послание народу, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан отойдет от практики постановки эфемерных долгосрочных целей, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

Касым-Жомарт Токаев озвучил принципы предлагаемого им нового экономического курса – это справедливость, инклюзивность и прагматичность.

"Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

В рамках новой экономической политики мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей. Все задачи, изложенные в данном послании, должны быть решены за три года, по наиболее сложным – будут определены другие конкретные сроки", – заявил президент.

По его мнению, человечество вступило в очередную эпоху беспрецедентных вызовов и кардинальных перемен.

"В такой важный период у нас имеются все возможности для мощного экономического рывка. Для этого мы должны поэтапно, но твердо и решительно, перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан", – добавил Токаев.

Во время сегодняшнего послания народу страны президент отметил, что достичь поставленных целей будет непросто, однако никто не сделает Казахстан лучше, кроме его граждан. Также стало известно, что теперь казахстанцы смогут сами выбирать акимов районов и городов областного значения.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости уменьшить количество видов налоговых и иных обязательных платежей в бюджет и поручил поднять размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге.

По словам главы государства, до конца года население Казахстана достигнет 20 млн человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034851-kazahstan-bolshe-ne-budet-stavit-efemernye-tseli-na-mnogo-let-vpered-zayavil-tokaev/