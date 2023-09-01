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Токаев о преследовании предпринимателей: Как мне сообщают, такая практика все еще продолжается

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшей декриминализации экономических преступлений, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

"Еще один важный вопрос – состояние предпринимательского климата в стране. Между властью и бизнесом должен быть конструктивный диалог. Известно, что сегодня, в переходный период, государственные органы допускают в своей работе определенные недочеты и перегибы. Поэтому необходима дальнейшая декриминализация экономических преступлений", – заявил президент.

По его словам, речь идет о делах в отношении предпринимателей и именно об экономических проступках. При этом по налоговым преступлениям следует, по его словам, внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности.

"Следует положить конец преследованиям предпринимателей правоохранительными органами. Как мне сообщают, такая практика, несмотря на запреты, все еще продолжается. Допускаю, что такие сведения иногда распространяются намеренно и могут вовсе быть ложными. Однако в любом случае эту проблему нельзя упускать из виду.

Вопросы поддержки отечественного предпринимательства, снижения регуляторного прессинга и развития конкуренции требуют отдельного обстоятельного разговора. Поэтому в ближайшее время я проведу специальную встречу с отечественным бизнес-сообществом", – резюмировал Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034819-tokaev-o-presledovanii-predprinimateley-kak-mne-soobschayut-takaya-praktika-vse-esche-prodolzhaetsya/

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