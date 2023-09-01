Две фондовые биржи в Казахстане – это избыточно, заявил Токаев

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Касым-Жомарт Токаев сегодня в послании народу заявил, что две функционирующие в Казахстане фондовые биржи нужно объединить под единое управление, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Следующая приоритетная задача – развитие фондового рынка. В настоящее время в Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для нашей финансовой системы это избыточно.

В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением", – заявил Токаев.

Также Токаев поручил завершить в 2024 году внедрение Национальной платежной системы.

"Весьма актуальной финансовой темой остается устойчивость платежных систем. В прошлом году Национальный банк запустил первый компонент Национальной платежной системы – Систему мгновенных платежей, которая на сегодня работает в пилотном режиме. Поручаю Национальному банку в течение 2024 года завершить процесс полноценного внедрения Национальной платежной системы", – заявил он.

Напомним, еще в ноябре 2021 года еще будучи главой Нацбанка Ерболат Досаев сообщил Токаеву о готовности Национальной платежной системы к запуску.

Позже в Нацбанке сообщили, что полномасштабный запуск национальной платежной системы планируется к середине 2022 года.

В июне прошлого года Нацбанк запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек.

А в июле текущего года стало известно, что многие казахстанцы регулярно используют безналичные платежи и переводы. С начала года жители страны провели 35,3 млн таких операций через национальную платежную систему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034863-dve-fondovye-birzhi-v-kazahstane-eto-izbytochno-zayavil-tokaev/