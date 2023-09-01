Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Две фондовые биржи в Казахстане – это избыточно, заявил Токаев

Опубликовано:

Монеты на фоне графика
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев сегодня в послании народу заявил, что две функционирующие в Казахстане фондовые биржи нужно объединить под единое управление, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Следующая приоритетная задача – развитие фондового рынка. В настоящее время в Казахстане функционируют две фондовые биржи, которые во многом дублируют друг друга, а порой и конкурируют между собой. Для нашей финансовой системы это избыточно.

В целях повышения емкости и привлекательности внутреннего рынка поручаю проработать вопрос объединения потенциала данных бирж под единым управлением", – заявил Токаев.

Также Токаев поручил завершить в 2024 году внедрение Национальной платежной системы.

"Весьма актуальной финансовой темой остается устойчивость платежных систем. В прошлом году Национальный банк запустил первый компонент Национальной платежной системы – Систему мгновенных платежей, которая на сегодня работает в пилотном режиме. Поручаю Национальному банку в течение 2024 года завершить процесс полноценного внедрения Национальной платежной системы", – заявил он.

Напомним, еще в ноябре 2021 года еще будучи главой Нацбанка Ерболат Досаев сообщил Токаеву о готовности Национальной платежной системы к запуску.

Позже в Нацбанке сообщили, что полномасштабный запуск национальной платежной системы планируется к середине 2022 года.

В июне прошлого года Нацбанк запустил в промышленную эксплуатацию Межбанковскую систему платежных карточек.

А в июле текущего года стало известно, что многие казахстанцы регулярно используют безналичные платежи и переводы. С начала года жители страны провели 35,3 млн таких операций через национальную платежную систему.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034863-dve-fondovye-birzhi-v-kazahstane-eto-izbytochno-zayavil-tokaev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.