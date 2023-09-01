Три новых зарубежных банка поручил привлечь в Казахстан Токаев

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Касым-Жомарт Токаев в послании народу затронул вопрос банковского сектора – он заявил, что для повышения конкуренции в страну нужно привлечь три надежных зарубежных банка, передает NUR.KZ.

Токаев заявил, что банки в стране нужно мотивировать для активного кредитования предпринимателей – кредитование бизнеса должно быть более выгодным в сравнении с другими видами банковской деятельности.

Правительству и финрегуляторам он поручил в течение года высказать окончательно мнение по этому вопросу.

Также Токаев заявил о возврате в экономический оборот Казахсана замороженные активы.

«Требуется принять меры по вовлечению в экономический оборот «замороженных активов» банков на общую сумму 2,3 триллиона тенге.

В этой связи поручаю создать прозрачную цифровую платформу, посредством которой заинтересованный бизнес получит возможность приобрести эти активы и вернуть их в экономику», - заявил президент.

По мнению Токаева, также для расширения доступа к «длинным деньгам» нужно активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования – при этом промышленники и предприниматели не должны стать «кредитным пылесосом», от них требуются качественные проекты.

Для усиления конкуренции Токаев предложил привлечь в страну три новых зарубежных банка.

«Для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов.

Еще одна проблема банковской сферы – высокая концентрация. На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну три надежных зарубежных банка», - добавил президент.112:19

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2034860-tri-novyh-zarubezhnyh-banka-poruchil-privlech-v-kazahstan-tokaev/