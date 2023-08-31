Токаев выступит с посланием народу Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, сообщает Telegram-канал пресс-службы президента.

Наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Прямая трансляция послания начнется в 11:00 на республиканских телеканалах, а также на официальном сайте Акорды, аккаунтах пресс-службы президента в социальных сетях.

Отметим, что ранее в пресс-службе президента заявили, что глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны в предстоящем послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре.

О необходимости перехода на новую экономическую модель глава государства заявил в ходе визита в павлодарскую область.

Напомним, что на днях председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК. Совместное заседание палат парламента Республики Казахстан состоится 1 сентября 2023 года в 11:00 в Астане.

Стоит отметить, что в прошлый раз Касым-Жомарт Токаев выступал с посланием народу Казахстана 1 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034633-tokaev-vystupit-s-poslaniem-narodu-kazahstana/