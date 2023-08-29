Трансляцию боев без правил планируют ограничить в Казахстане

Поединок. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МИОР Дархан Кыдырали в интервью, вышедшем на YouTube-канале телеканала Qazaqstan TV, сообщил, что в Казахстане планируют ввести ограничения на трансляцию боев без правил.

По словам министра информации и общественного развития, делается это для профилактики насилия среди подростков.

"В целях снижения насилия на телеканалах мы также устанавливаем ограничения на трансляцию таких видов спорта, как бои без правил. Потому что в большинстве случаев подростки, особенно школьники, которые смотрят такие передачи, иногда в попытках применить те же приемы поднимают руку друг на друга.

Иногда люди распространяют это через WhatsApp, даже не замечая этого. Например, иногда (в Сети - прим. ред.) распространяются видео, где девочки или мальчики жестоко дерутся друг с другом. Насилие или жестокость порождает такую же жестокость", - заявил Дархан Кыдырали.

Он добавил, что сейчас в Казахстане разрабатывают руководство для СМИ, чтобы защитить детей от жестокости.

"В связи с этим в соответствии с Конвенцией ООН мы разработали специальное руководство. Например, иногда публикуют фотографию ребенка, афишируют его имя или распространяют непроверенную информацию. Мы иногда не учитываем, как это влияет на психологию ребенка, поэтому лучше, чтобы наши коллеги в СМИ имели специальную подготовку на тему жестокого обращения с детьми", - заключил Кыдырали.

Напомним, ранее в Казахстане заблокировали сайт российского телеканала "Царьград". В МИОР объясняли, что на интернет-ресурсах телеканала были выявлены материалы, направленные на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни.

Позже Дархан Кыдырали, комментируя блокировку телеканала, заявил, что в этой ситуации не нужно искать политический подтекст.

А в начале августа в Казахстане перестал открываться Yandex.kz. Тогда сообщалось, что домен отключили за нарушение правил по размещению.

Позже в МЦРИАП объяснили, что домен был заблокирован за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории РК, хотя такое требование прописано в правилах регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

В Минцифры заявляли, что полностью блокировать "Яндекс" в Казахстане не планировалось. Подчеркивалось, что инструмент временного ограничения доступа применяют к доменам, нарушающим законодательство.

На прошлой неделе стало известно, что после блокировки "Яндекс" согласился перенести сервера yandex.kz в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034375-translyatsiyu-boev-bez-pravil-planiruyut-ogranichit-v-kazahstane/