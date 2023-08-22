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Блокировку сайта российского телеканала "Царьград" объяснил министр

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Мужчина смотрит в ноутбук
Мужчина за ноутбуком. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали в интервью в рамках проекта МИОР "Өзекті" прокомментировал блокировку сайта российского телеканала "Царьград" в Казахстане.

Интервьюер попросила министра объяснить, почему встал вопрос о блокировке сайта российского телеканала.

"Не нужно искать в этом политический подтекст. Как и в любом государстве, для нас важна информационная безопасность. Поэтому контент, сайт, который представляет угрозу для информационного пространства, противоречит нашей Конституции, правовым нормам нашего государства и закону о СМИ, блокируется.

К примеру, с 2016 года было заблокировано более 40 иностранных сайтов. Портал, о котором вы говорите, находится в их числе. Мы отправили соответствующее предупреждение о необходимости соблюдать наши нормы.

Конечно, если они не выполняют наши требования, то такие сайты блокируются. Поэтому, вне зависимости от того, иностранные это интернет-сайты или отечественные, мы всех призываем соблюдать и уважать законы", - объяснил Дархан Кыдырали.

Напомним, доступ к сайтам российского телеканала "Царьград" заблокировали в Казахстане в середине августа.

В МИОР объясняли, что на интернет-ресурсах телеканала были выявлены материалы, направленные на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни.

Министерство направило в адрес ГТС и операторов связи предписания для принятия мер по ограничению доступа к интернет-ресурсам "tsargrad.tv" и "kz.tsargrad.tv".

Отмечалось, что по состоянию на 17 августа материалы, нарушающие законодательство РК, собственником интернет-ресурса удалены не были.

В МИОР подчеркивали, что восстановят доступ к интернет-ресурсам канала, когда все нарушения будут устранены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2033413-blokirovku-sayta-rossiyskogo-telekanala-tsargrad-obyasnil-ministr/

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