Технологии

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Yandex.kz перестал открываться в Казахстане

Опубликовано:

Офис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании "Яндекс" в Москве. Фото: Alexander Zemlianichenko Jr. / Bloomberg / Getty Images

В Казахстане наблюдаются проблемы с доступом к сервисам "Яндекса", в частности к поисковой системе. При этом известно, что сбои произошли не только у казахстанских пользователей, передает NUR.KZ.

По информации с сайта Downradar, наибольшее число сбоев пришлось на пользователей из Алматы. Далее из казахстанских городов идет Астана, Уральск, Караганда и Павлодар.

При этом, судя по данным сервиса, также сбои произошли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и других городов.

Отчет по сбоям в поисковой системе "Яндекс"
Отчет по сбоям в поисковой системе "Яндекс". Скриншот: downradar.ru

При этом глава казахстанского хостинг-провайдера Hoster.kz Денис Сухачев на своей официальной странице в Facebook сообщил, что в Казахстане отключили домен yandex.kz за нарушение правил по размещению в Казахстане.

"Уже не работает или в течение суток (как протухнет кеш) перестанет работать yandex.kz, не будет открываться по этому домену", – написал он.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу компании. В ближайшее время специалисты пообещали сообщить о причинах возникших проблем с доступом.

Напомним, в ноябре прошлого года пользователи агрегатора такси "Яндекс Go" также жаловались на сбои в работе приложения. Тогда в компании сообщали, что наблюдались проблемы на сервере.

Как пишет РИА Новости, "Яндекс" – российская IT-компания, владеющая одноименной системой поиска в интернете и интернет-порталом.

История Яндекса началась в конце 1980-х – с разработки поисковых технологий в компании "Аркадия", которая затем вошла в состав CompTek. Разработчики создали несколько поисковых программ, в том числе Международный классификатор изобретений и поиск по Библии, который учитывал морфологию русского языка. Технология поиска получила название "Яndex". Первая рабочая версия поискового приложения под названием "Yandex" появилась в 1993 году, в 1995 году компьютеры компании-разработчика поисковика были подключены к интернету, а в 1996 году была реализована стадия доработки технологии поиска.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2031870-problemy-s-rabotoy-servisov-yandeksa-zaregistrirovali-v-neskolkih-gorodah-kazahstana/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.