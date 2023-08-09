Yandex.kz перестал открываться в Казахстане
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В Казахстане наблюдаются проблемы с доступом к сервисам "Яндекса", в частности к поисковой системе. При этом известно, что сбои произошли не только у казахстанских пользователей, передает NUR.KZ.
По информации с сайта Downradar, наибольшее число сбоев пришлось на пользователей из Алматы. Далее из казахстанских городов идет Астана, Уральск, Караганда и Павлодар.
При этом, судя по данным сервиса, также сбои произошли у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и других городов.
При этом глава казахстанского хостинг-провайдера Hoster.kz Денис Сухачев на своей официальной странице в Facebook сообщил, что в Казахстане отключили домен yandex.kz за нарушение правил по размещению в Казахстане.
"Уже не работает или в течение суток (как протухнет кеш) перестанет работать yandex.kz, не будет открываться по этому домену", – написал он.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу компании. В ближайшее время специалисты пообещали сообщить о причинах возникших проблем с доступом.
Напомним, в ноябре прошлого года пользователи агрегатора такси "Яндекс Go" также жаловались на сбои в работе приложения. Тогда в компании сообщали, что наблюдались проблемы на сервере.
Как пишет РИА Новости, "Яндекс" – российская IT-компания, владеющая одноименной системой поиска в интернете и интернет-порталом.
История Яндекса началась в конце 1980-х – с разработки поисковых технологий в компании "Аркадия", которая затем вошла в состав CompTek. Разработчики создали несколько поисковых программ, в том числе Международный классификатор изобретений и поиск по Библии, который учитывал морфологию русского языка. Технология поиска получила название "Яndex". Первая рабочая версия поискового приложения под названием "Yandex" появилась в 1993 году, в 1995 году компьютеры компании-разработчика поисковика были подключены к интернету, а в 1996 году была реализована стадия доработки технологии поиска.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2031870-problemy-s-rabotoy-servisov-yandeksa-zaregistrirovali-v-neskolkih-gorodah-kazahstana/