Сайт российского телеканала "Царьград" заблокировали в Казахстане

Программист. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На территории Казахстана заблокировали доступ к сайтам российского телеканала "Царьград", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз Министерства информации и общественного развития.

"Министерством информации и общественного развития РК на постоянной основе осуществляется мониторинг информационного поля на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан", – говорится в пресс-релизе министерства.

Отмечается, что ранее в ходе проведенного мониторинга на интернет-ресурсах российского телеканала "Царьград" были выявлены материалы, направленные на возбуждение негативного общественного резонанса и разжигание межнациональной розни.

Размещение подобных материалов противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан о СМИ (пункт 4 статьи 13 закона "О СМИ"), Конституции РК (пункт 3 статьи 20) и "О противодействии экстремизму" (подпункт 1 статьи 1), а также Уголовному кодексу РК (статья 174).

"В соответствии с пунктом 3 статьи 24 закона "О СМИ" в случае распространения иностранными интернет-ресурсами информации, нарушающей Конституцию Республики Казахстан и нормы данного закона, доступ к ним на территории Республики Казахстан приостанавливается", – говорится в пресс-релизе.

В связи с этим министерством в адрес АО "Государственная техническая служба" и операторов связи были направлены предписания для принятия мер по ограничению доступа к интернет-ресурсам "tsargrad.tv" и "kz.tsargrad.tv".

Так, доступ к данным интернет-ресурсам ограничен на территории Казахстана предписаниями уполномоченного органа № 25-01-25/63 от 18 января 2021 года и № 23-01-2-23/2071 от 31 мая 2023 года в порядке, предусмотренном статьей 41-1 закона "О связи".

По состоянию на 17 августа 2023 года, в ходе повторного мониторинга установлено, что данные материалы, нарушающие законодательство РК, собственником интернет-ресурса не удалены, отметили в МИОР.

В случае устранения интернет-ресурсами "tsargrad.tv" и "kz.tsargrad.tv" нарушений законодательства РК доступ к ним восстановят.

"В вопросах соблюдения требований законодательства Казахстана министерство всегда придерживается позиции выстраивания конструктивного диалога и налаживания сотрудничества с администрациями интернет-ресурсов", – говорится в пресс-релизе.

Добавим, что статья 174 УК РК предусматривает наказание за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 20 лет. При этом лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на несколько лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2032922-sayt-rossiyskogo-telekanala-tsargrad-zablokirovali-v-kazahstane/