Полностью блокировать "Яндекс" в Казахстане не планировалось, заявили в МЦРИАП

Яндекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Виктор Николаев

В пресс-службе МЦРИАП заявили, что ведомство не собиралось полностью блокировать "Яндекс" как "домен-нарушитель", а лишь временно ограничило к нему доступ, передает корреспондент NUR.KZ.

"Министерство не ставит целью полностью заблокировать функционирование доменов-нарушителей, при этом использует инструмент временного ограничения доступа к доменам, нарушающим законодательство.

В результате проведенных мероприятий от компании "Яндекс" было получено письмо о продлении сроков переноса их домена на территорию страны. Также компания "Яндекс" выразила готовность по исполнению всех требований законодательства РК.

Временное ограничение доступа было использовано вследствие не предоставления ответа на запрос Министерства от 25 июля текущего года", – сообщили в пресс-службе МЦРИАП.

Блокировка "Яндекс" в Казахстане

Напомним, вчера Yandex.kz перестал открываться в Казахстане.

При этом глава казахстанского хостинг-провайдера Hoster.kz Денис Сухачев сообщил, что в Казахстане отключили домен yandex.kz за нарушение правил по размещению.

"Уже не работает или в течение суток (как протухнет кеш) перестанет работать yandex.kz, не будет открываться по этому домену", – написал он.

Позже в МЦРИАП объяснили, почему отключили домен Yandex.kz. Сообщалось, что домен был заблокирован за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории РК, хотя такое требование прописано в Правилах регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

В самом "Яндекс" также прокомментировали блокировку сайта в Казахстане.

"Мы находимся в диалоге с местными регулятором и регистратором для решения этой проблемы", – подчеркивали в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2031977-polnostyu-blokirovat-yandeks-v-kazahstane-ne-planirovalos-zayavili-v-mtsriap/