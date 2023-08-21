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30 лет независимости Казахстана

"Яндекс" согласился перенести серверы в Казахстан

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Офис "Яндекс" в Москве
Офис "Яндекс". Фото: NUR.KZ/Виктор Николаев

"Яндекс" перенесет сервера yandex.kz в Казахстан - недавно казахстанские власти временно ограничили доступ к домену. В пресс-службе МЦРИАП сообщили подробности, передает корреспондент NUR.KZ.

На днях в рамках руководство Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) и Комитета по информационной безопасности провели рабочую встречу с представителями компании "Яндекс".

Стороны обсудили вопросы по защите персональных данных граждан Казахстана, а также релевантные аспекты управления доменными именами, связанными с размещением программно-аппаратных комплексов в пределах нашей страны.

Была достигнута договоренность по вопросу разработки плана, нацеленного на последовательную реализацию важных мероприятий в данной области.

"В рамках стремления к укреплению партнерства и национальных цифровых ресурсов "Яндекс" подтвердил готовность продолжить работы по переносу на территорию страны серверов, обслуживающих домен yandex.kz - так уже ранее было сделано для сервиса "Яндекс Go", - отмечается в сообщении Минцифры.

В ведомстве добавили, что в дорожную карту будет включен план мероприятий по переносу обработки персональных данных граждан страны на серверы, расположенные в РК.

Как уточнили в министерстве, за последние 4 года уже около 30 000 интернет-ресурсов были перенесены на казахстанские серверы.

Блокировка "Яндекс" в Казахстане

Напомним, около двух недель назад Yandex.kz перестал открываться в Казахстане.

При этом глава казахстанского хостинг-провайдера Hoster.kz Денис Сухачев уточнял, что домен yandex.kz в Казахстане отключили за нарушение правил по размещению.

"Уже не работает или в течение суток (как протухнет кеш) перестанет работать yandex.kz, не будет открываться по этому домену", - написал он.

Позже в МЦРИАП объяснили, почему отключили домен Yandex.kz. Сообщалось, что домен был заблокирован за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории РК, хотя такое требование прописано в правилах регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета.

В самом "Яндекс" также прокомментировали блокировку сайта в Казахстане.

"Мы находимся в диалоге с местными регулятором и регистратором для решения этой проблемы", - подчеркивали в компании.

Позже в Минцифры сообщили, что полностью блокировать "Яндекс" в Казахстане не планировалось. Подчеркивалось, что инструмент временного ограничения доступа применяют к доменам, нарушающим законодательство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2033247-yandeks-soglasilsya-perenesti-servery-v-kazahstan/

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