Токаев поручил исполнить просьбу жительницы Экибастуза

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Вчера Касым-Жомарт Токаев пообщался с жителями Экибастуза. Он уже поручил исполнить одну из просьб жителей, сообщает пресс-секретарь президента Руслан Желдибай на официальной странице в Facebook.

Пресс-секретарь напомнил, что вчера в ходе встречи президента с жителями Экибастуза многодетная мама Аяна Смагулова от имени горожан обратилась с просьбой построить дом творчества для детей.

"По поручению Главы государства принято решение о возведении данного социального объекта, предназначенного для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения. Найдены источники финансирования. Дом творчества будет построен за счет спонсоров.

Акимату области поручено держать на контроле реализацию проекта", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031942-tokaev-rasporyadilsya-postroit-dom-tvorchestva-v-ekibastuze-po-prosbe-odnoy-iz-zhitelnits/