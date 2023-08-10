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Токаев поручил исполнить просьбу жительницы Экибастуза

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Вчера Касым-Жомарт Токаев пообщался с жителями Экибастуза. Он уже поручил исполнить одну из просьб жителей, сообщает пресс-секретарь президента Руслан Желдибай на официальной странице в Facebook.

Пресс-секретарь напомнил, что вчера в ходе встречи президента с жителями Экибастуза многодетная мама Аяна Смагулова от имени горожан обратилась с просьбой построить дом творчества для детей.

"По поручению Главы государства принято решение о возведении данного социального объекта, предназначенного для развития творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения. Найдены источники финансирования. Дом творчества будет построен за счет спонсоров.

Акимату области поручено держать на контроле реализацию проекта", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031942-tokaev-rasporyadilsya-postroit-dom-tvorchestva-v-ekibastuze-po-prosbe-odnoy-iz-zhitelnits/

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