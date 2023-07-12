Министры поделились планами на лето

Алмасадам Саткалиев: t.me/KZgovernment

Главы МИИР, МНЭ, а также Минэнерго рассказали, собираются ли уходить в отпуск этим летом. Вчера президент высказывался об отпусках для сотрудников акимата Астаны, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МИИР Марат Карабаев рассказал журналистам, что в отпуск по плану собирается, и что это согласовано с премьер-министром.

"В рамках подготовки к отопительному сезону центральный государственный орган – конкретно Министерство индустрии и инфраструктурного развития – всю необходимую работу для подготовки сделало", – сказал министр.

Между тем, выяснилось, что глава Министерства национальной экономики уходить в отпуск не планирует.

"Пока в отпуск не собирался в этом году. В прошлом году тоже не ходил", – сказал глава МНЭ Алибек Куантыров.

Такой же ответ последовал от главы Минэнерго.

"Я тоже пока, наверное, не собирался в отпуск. Какой-то график будет правительственный утвержден соответствующий", – сказал Алмасадам Саткалиев.

К слову, вчера президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы. На мероприятии он заявил, что есть много проблемных вопросов в работе городской администрации и заявил, что руководители акимата не должны уходить в отпуск этим летом.

"Вообще, сотрудники акимата, а особенно руководство, этим летом не должны уходить в отпуск. Задачи ставятся. Если вы сейчас уйдете в отпуск на 2-3 недели, ну считайте, что это саботаж.

Работы много. День и ночь надо работать", – сказал Токаев.

Напомним, что в конце июня глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев говорил, что летом посетит города с проблемными ТЭЦ.

"В Экибастуз я поеду этим летом, в августе, в Риддер – в начале июля, завтра буду в СКО", – сказал он.

До этого министра энергетики подвергли критике в мажилисе. По словам депутата Едиля Жанбыршина, с тех пор, как Саткалиева с начала апреля этого года назначили главой Минэнерго, он не посетил ни один проблемный город.

"Президент посещает, депутаты посещают, а министр энергетики не был ни в Экибастузе, ни в Риддере, ни в Темиртау, ни в Кентау, ни в Аркалыке, даже в Астане не бывал на ТЭЦ-3. Тогда как он работает? Работа министра энергетики не выполняется, сидя в кабинете, надо обходить, прощупать все", – заявил Жанбыршин.

Также добавим, что Марат Карабаев занимает должность главы МИИР с начала января этого года, а Алибек Куантыров должность главы МНЭ – с января 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028356-ministry-podelilis-planami-na-leto/