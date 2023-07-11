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Токаев об Астане: Сверкающие небоскребы, богатые кварталы и трущобы – это не наш путь

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Пожилые женщины переходят дорогу
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент на совещании по развитию Астаны заявил, что столица не должна развиваться неравномерно, когда в одной части города сверкающие небоскребы, а в другой – трущобы, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в январе заявлял о проблеме ветхих и аварийных домов в Астане – особенно жилфонд ветшает на окраинах, где люди живут в аварийных домах.

"Такие здания нужно сносить, а на их месте воздвигать новые дома. Это масштабная работа. Как показывает зарубежный опыт, на первоначальном этапе необходимо участие государства. К этому делу следует привлекать и бизнес, так как иного способа обновить городской жилой фонд нет", – заявил президент.

Он добавил, что понимает нежелание застройщиков брать земли в столице, где сначала нужно провести снос, поскольку строить на пустых участках выгоднее, но считает, что нужно находить компромиссы.

Также Токаев отметил "харизму" правого берега Астаны.

"Нужно уделить внимание поддержанию и должному развитию правого берега – старой части города, у нее есть своя харизма. Нам нужно равновесное развитие Астаны.

Инвесторы должны сносить аварийные объекты, переселять жильцов в другие здания, а на освободившихся участках строить новые дома. Акимат должен создавать им условия", – заявил президент.

Он добавил, что лучшие архитектурные решения должны использоваться по всей Астане, в том числе и в "старом городе".

"Сверкающие небоскребы, богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания – это не наш путь. Надо выравнивать ситуацию. В этом и заключается суть идеи создания справедливого общества", – сообщил Токаев.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития столицы. По его словам, неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе.

Также Токаев поручил решить проблему незаконного строительства и ветхого жилья. Он подчеркнул, что подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности. Во всех сферах, в том числе и в строительстве должны соблюдаться закон и порядок.

Глава государства добавил, что дает акиму Астаны один год на улучшение ситуации в городе. Он отметил, что берет на личный контроль работу Жениса Касымбека.

Кроме того, президент заявил об обязательном соблюдении единого архитектурного облика столицы – в пример он привел район с "убогими улицами". Токаев заявил, что от застройщиков в Астане нужно требовать соответствия их объектов общему архитектурному облику города – офисы и дома не должны выбиваться из общей градостроительной концепции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028210-tokaev-ob-astane-sverkayuschie-neboskreby-bogatye-kvartaly-i-truschoby-eto-ne-nash-put/

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