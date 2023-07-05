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"Несовместимо с идеей справедливого общества": Токаев о трущобах на окраинах Астаны

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Жилые комплексы построены в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на форуме в Астане поделился своим видением того, как нужно развивать столицу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе выступления Токаев обратил внимание, что Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира.

"За прошедшие четверть века территория главного города нашей страны увеличилась в три, а население – в четыре раза. Согласно прогнозам экспертов, количество столичных жителей достигнет двух миллионов уже к 2030 году. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны – это серьезный вызов.

С момента обретения столичного статуса экономический потенциал города вырос более чем в 100 раз и составляет сейчас свыше 10% ВВП страны. Однако внушительные цифры не всегда свидетельствуют о гармоничном развитии города. Я говорю о нашем городе. Главным показателем успешности мегаполисов, на мой взгляд, должно выступать качество жизни их жителей. Поэтому при возведении и благоустройстве нашей столицы мы должны следовать принципу: "не человек для города, а город для человека", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев на форуме
Касым-Жомарт Токаев на форуме. Фото: akorda.kz

Такой человекоцентричный подход, по его словам, задает совершенно иные стратегические ориентиры, акцентируя внимание городских властей прежде всего на интересах и потребностях горожан.

Он указал, что предстоит планомерно устранять диспропорции в развитии городских районов.

"Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества", – заявил глава государства.

Форум городов-побратимов в Астане
Форум городов-побратимов в Астане. Фото: akorda.kz

В целом, по его словам, у столицы Казахстана светлое будущее.

"Мы уделяем особое внимание реализации идеи "зеленого города". Наша столица должна, прежде всего, стать комфортным городом для проживания его жителей. Кроме того, Астана – крупнейший финансовый центр региона. Свыше 2000 компаний из 75 стран мира выбрали для ведения своего бизнеса Международный финансовый центр "Астана".

Сегодня МФЦА привлек 8 миллиардов долларов инвестиций в нашу страну. Это хороший показатель. Мировые политики называют Астану площадкой мира, здесь налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны, имеющие самые разные позиции и интересы. Убежден, что столица продолжит свое развитие как важный центр нашего геополитического региона", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее на форуме городов-побратимов в столице в честь ее 25-летия президент Казахстана сказал, что перенос столицы был очень правильным шагом с политической точки зрения.

"Это решение было судьбоносным. Нет никаких сомнений, что это решение отвечает интересам народа, поэтому мы все должны дать достойную справедливую оценку труда Нурсултана Абишевича Назарбаева в этой сфере", - отметил Токаев.

Между тем посол Индонезии заявил, что страна хочет перенять опыт переноса и строительства казахстанской столицы, а также планирует потратить на перенос столицы такую же сумму, как и Казахстан для строительства Астаны.

Добавим, что, согласно информации на сайте акимата Астаны, решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу было принято Верховным Советом РК 6 июля 1994 года.

Официальный перенос столицы состоялся 10 декабря 1997 года. В 1998 году Акмола была переименована в Астану.

В марте 2019 года Астана была переименована в Нур-Султан, а в сентябре 2022 года столице вернули прежнее название.

Между тем в этом году День столицы, 6 июля, выпадает на четверг. Для рационального использования рабочего времени день отдыха с субботы, 1 июля, перенесли на пятницу, 7 июля.

Таким образом, в первые выходные месяца суббота, 1 июля, будет рабочим днем, зато после этого жители страны будут отдыхать четыре дня подряд – с 6 по 9 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027632-nesovmestima-s-ideey-spravedlivogo-obschestva-tokaev-vyskazalsya-o-truschobah-na-okrainah-astany/

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