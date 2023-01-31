Токаев высказался о проблемах дольщиков в Астане

Стройка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по вопросам развития Астаны, отметил, что в столице накопилось много вопросов в сфере жилищного строительства. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

"Много вопросов накопилось в сфере жилищного строительства. Из-за нехватки инженерной инфраструктуры акимат предлагает постепенно снижать темпы возведения жилья. При этом в столице высокая рождаемость и большой миграционный приток. Нельзя забывать, что при снижении темпов строительства без работы могут остаться около 30 тысяч человек. Чтобы не возникало такого рода проблем, нужно системное планирование развития города. В этом деле, к сожалению, ощущаются серьезные пробелы.

Столица должна быть обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой. Во всех строящихся объектах следует применять современные энергосберегающие технологии. Не сходит с повестки дня и проблема порядка четырех тысяч дольщиков. Из-за слабой законодательной базы в городе могут появиться новые проблемные объекты.

Сейчас в Астане без разрешительных документов возводятся более 90 жилых комплексов. Строительные компании просто оплачивают незначительный штраф и продолжают привлекать средства граждан. Правительству следует ужесточить меры госрегулирования. Нельзя допускать, чтобы застройщики привлекали средства дольщиков в обход законодательства. К этой работе должно подключиться Агентство по финансовому мониторингу", – отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что в уполномоченные органы поступает много жалоб касательно непрозрачности выделения земельных участков. Речь идет об "особых" условиях для известных строительных компаний.

"Этот процесс должен быть полностью открытым – землю необходимо предоставлять через цифровые сервисы и на конкурсной основе. Поручаю правительству совместно с акиматом плотно заняться данным вопросом", – добавил президент.

Кроме того, во время совещания президент подверг критике процесс газификации города и качество столичных дорог.

Также Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос общественного транспорта. Он отметил, что сегодня городу не хватает более 400 автобусов, а в течение 5 лет этот дефицит может вырасти в 2 раза.

При этом, касательно вопроса продолжения строительства LRT, он заявил, что другой альтернативы, кроме как доделывать этот проект, нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007479-tokaev-vyskazalsya-o-problemah-dolschikov-v-astane/