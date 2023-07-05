Токаев встретился с новым послом Казахстана в России Дауреном Абаевым

Президент на встрече с Дауреном Абаевым. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с послом Казахстана в России Дауреном Абаевым, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в России Даурена Абаева.

В ходе беседы глава государства подчеркнул приоритетную важность дальнейшего укрепления стратегического партнерства с Российской Федерацией.

️Президент поставил перед Дауреном Абаевым ряд задач по развитию двухстороннего взаимодействия.

Напомним, Даурен Абаев был назначен послом Казахстана в России 3 июля. Соответствующий указ подписал президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027679-tokaev-prinyal-posla-kazahstana-v-rossii-daurena-abaeva/