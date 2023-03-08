Абаев вступил в новую должность в Исполкоме СНГ

Даурен Абаев и Леонид Анфимов. Фото: официальный сайт Исполкома СНГ / cis.minsk.by

Даурен Абаев вступает в должность заместителя генсека Содружества Независимых Государств – накануне его представили коллективу исполкома организации. Об этом сообщается на официальном сайте органа.

Представил нового сотрудника коллективу Исполнительного комитета СНГ первый заместитель генсека Леонид Анфимов.

"Отрадно, что к нам, в Исполнительный комитет Содружества, приехал человек с таким солидным профессиональным багажом. Даурен Абаев имеет блестящее образование, большой опыт работы на дипломатических и государственных должностях. Хочу поздравить его с началом трудового пути в Исполнительном комитете СНГ, пожелать ему успехов на этом непростом поприще", – сказал Анфимов во время представления.

Абаев в свою очередь подчеркнул, что рад оказаться в числе сотрудников такой авторитетной международной организации.

"Я приложу все усилия, чтобы оправдать доверие руководства Республики Казахстан, направившего меня на эту работу, доверие руководства Исполнительного комитета СНГ. Обещаю максимально содействовать делу продвижения интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых Государств", – отметил Даурен Абаев.

На посту заместителя генерального секретаря СНГ Абаев сменил Бекетжана Жумаханова. Соответствующую ноту Министерство иностранных дел РК направило в Исполком СНГ в конце января 2023 года.

Бывший заместитель генсека СНГ Бекетжан Жумаханов. Фото: интернет-портал СНГ / e-cis.info

Биография Даурена Абаева

Родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский гуманитарный институт.

Начинал свой трудовой путь Абаев в структуре МИД РК.

Даурен Абаев. Фото: akorda.kz

С 2001 по 2003 год – референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК.

В 2003 году – третий секретарь посольства Казахстана в Азербайджане.

С 2003 по 2007 год – второй секретарь посольства РК в Нидерландах.

В 2007 году назначен на должность начальника отдела пресс-службы Министерства иностранных дел.

С 2007 по 2008 год – эксперт, консультант протокола президента РК.

С 2008 по 2009 год – заместитель пресс-секретаря президента.

С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации президента.

С 2011 по 2016 год – пресс-секретарь, советник президента.

С 2016 по 2019 год – министр информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2020 год – министр информации и общественного развития.

С 2020 по 2022 год – первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

В 2022 году был назначен на должность министра культуры и спорта, которую освободил 4 января 2023 года.

О том, что Абаев получит новый пост в Исполкоме СНГ, стало известно еще в начале марта. Накануне он прибыл в Минск (Беларусь).

Генеральным секретарем СНГ, согласно данным на сайте исполкома организации, на данный момент является Сергей Лебедев.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Фото: официальный сайт Исполкома СНГ / cis.minsk.by

Исполнительный комитет СНГ – единый постоянно действующий исполнительный, административный и координирующий орган Содружества независимых государств, обеспечивающий организацию работы Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и других органов Содружества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2012159-abaev-vstupil-v-novuyu-dolzhnost-v-ispolkome-sng/