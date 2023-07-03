Даурен Абаев стал послом Казахстана в России
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Сегодня Даурен Абаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Российской Федерации, сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.
Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Напомним, в начале января указом главы государства Абаев был освобожден от должности министра культуры и спорта РК - этот пост он занимал с 11 января 2022 года.
В конце января стало известно, что его исключили из комиссии по правам человека.
В марте Абаев стал заместителем генерального секретаря Содружества независимых государств.
Даурен Абаев, по информации на сайте ИПС "Адилет", родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский гуманитарный институт.
Начинал свой трудовой путь Абаев в структуре МИД РК.
С 2001 по 2003 год – референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК.
В 2003 году – третий секретарь посольства Казахстана в Азербайджане.
С 2003 по 2007 год – второй секретарь посольства РК в Нидерландах.
В 2007 году назначен на должность начальника отдела пресс-службы Министерства иностранных дел.
С 2007 по 2008 год – эксперт, консультант протокола президента РК.
С 2008 по 2009 год – заместитель пресс-секретаря президента.
С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации президента.
С 2011 по 2016 год – пресс-секретарь, советник президента.
С 2016 по 2019 год – министр информации и коммуникаций РК.
С 2019 по 2020 год – министр информации и общественного развития.
С 2020 по 2022 год – первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан.
В 2022 году был назначен на должность министра культуры и спорта, спустя год был освобожден с поста.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027258-dauren-abaev-stal-poslom-kazahstana-v-rossii/