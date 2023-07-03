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Даурен Абаев стал послом Казахстана в России

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Даурен Абаев
Даурен Абаев. Фото: akorda.kz

Сегодня Даурен Абаев назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Российской Федерации, сообщается в официальном Telegram-канале главы государства.

Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации", говорится в сообщении.

Напомним, в начале января указом главы государства Абаев был освобожден от должности министра культуры и спорта РК - этот пост он занимал с 11 января 2022 года.

В конце января стало известно, что его исключили из комиссии по правам человека.

В марте Абаев стал заместителем генерального секретаря Содружества независимых государств.

Даурен Абаев, по информации на сайте ИПС "Адилет", родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский гуманитарный институт.

Начинал свой трудовой путь Абаев в структуре МИД РК.

С 2001 по 2003 год – референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел РК.

В 2003 году – третий секретарь посольства Казахстана в Азербайджане.

С 2003 по 2007 год – второй секретарь посольства РК в Нидерландах.

В 2007 году назначен на должность начальника отдела пресс-службы Министерства иностранных дел.

С 2007 по 2008 год – эксперт, консультант протокола президента РК.

С 2008 по 2009 год – заместитель пресс-секретаря президента.

С 2009 по 2011 год – государственный инспектор Администрации президента.

С 2011 по 2016 год – пресс-секретарь, советник президента.

С 2016 по 2019 год – министр информации и коммуникаций РК.

С 2019 по 2020 год – министр информации и общественного развития.

С 2020 по 2022 год – первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

В 2022 году был назначен на должность министра культуры и спорта, спустя год был освобожден с поста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2027258-dauren-abaev-stal-poslom-kazahstana-v-rossii/

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